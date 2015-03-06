Свежий выпуск
На пути совершенствования социальной сферы
Гуляим ТУЛЕШЕВА
Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития РК Светлана Жакупова.
Сегодня о внедряемых в социальной сфере новшествах можно говорить как о полномасштабной модернизации системы социального обеспечения, одним из главных пунктов которой стали назначение и выплата пенсий. Как проинформировала Светлана Жакупова, второй этап модернизации предусматривает трансформацию базовой пенсионной выплаты, которая сегодня назначается без учета трудового стажа и вне зависимости от заработной платы.
– С первого июля 2017 года базовая пенсионная выплата будет назначаться в зависимости от трудового страхового стажа, от участия в пенсионной системе, от перечисления пенсионных взносов. При стаже участия в пенсионной системе десять и менее лет размер базовой пенсии составит пятьдесят процентов от величины прожиточного минимума и будет увеличиваться за каждый полный год сверх десяти лет на два процента от прожиточного минимума, – пояснила вице-министр.
Кроме того, будет введена новая условно-накопительная компонента с 2018 года за счет 5% взносов работодателя от доходов работников на условные пенсионные счета, открытые в ЕНПФ. При достижении работником пенсионного возраста и наличии не менее пяти лет стажа участия размер пенсии из условно-накопительной компоненты определяется исходя из пенсионных прав, сформированных на условном пенсионном счету, и ожидаемой продолжительности жизни. Пенсия будет выплачиваться пожизненно и не наследуется.
В рамках реализации Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года министерство проводит работу по переходу от пассивной модели социальной защиты малообеспеченных категорий граждан к активной. Первые шаги в этом направлении были сделаны в прошлом году с запуском пилотного проекта «Өрлеу» в трех областях (Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской), предусматривающего оказание обусловленной денежной помощи на основе социального контракта при условии участия трудоспособных членов семьи в программах содействия занятости и прохождения в случае необходимости социальной адаптации членов семьи.
По словам С. Жакуповой, в прошлом году в проекте участвовало около 20 тыс. получателей обус­ловленной денежной помощи. По результатам прошлого года в активные меры содействия занятости были вовлечены 5 066 человек. Часть из них была трудоустроена на постоянные рабочие места, часть – на социальные, а кто-то в рамках ДКЗ получил кредит на открытие своего дела.
В нынешнем году планируется продолжить реализацию пилотного проекта с дальнейшим совершенствованием его механизмов, разработкой законопроекта, предусматривающего нормы для полномасштабного внедрения с 1 июля 2016 года обусловленной социальной помощи на условиях социального контракта по всей стране. Кроме того, предусмат­ривается разработка и внедрение с 1 июля 2015 года регио­нальных пилотных проектов, аналогичных проекту «Өрлеу», во всех регионах за счет средств местных бюджетов.
Вице-министр также напомнила, что 20 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», направленный на обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей по реализации гражданских, политических, социальных, экономических, культурных и других прав. В рамках программ развития регионов в 2014 году трудо­устроены 7,3 тыс. безработных инвалидов из 14 тыс. обратившихся (52,1%). В общественных работах приняли участие 3,7 тыс. инвалидов. На социальные рабочие места трудоустроен 761 человек с ограниченными возможностями.
В ходе брифинга Светлана Жакупова проинформировала о том, что в 2015 году на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, труженикам тыла и другим гражданам РК, внесшим вклад в Победу, в республиканском бюджете предусмотрено 5 млрд. 690 млн. тенге. В частности, единовременную выплату в 100 тыс. тенге получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и 70 тыс. тенге – приравненные к ним, 30 тыс. тенге – родители, супруги военно­служащих, погибших во время войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 25 тыс. тенге выплатят труженикам тыла и женам умерших инвалидов Великой Оте­чественной войны и приравненным к ним за вклад в Великую Победу.

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