Свежий выпуск
​На пути ускорения
Глеб Малых

На заседании утвержден План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2017–2021 годы. Согласно этому документу, в текущем году чистый доход компании планируется на уровне 29 млрд тенге, а операционная прибыль составит 127 млрд тенге. Это больше, чем в 2016 году, когда эти показатели составляли 28 млрд и 90 млрд тенге соответственно. Объем грузооборота компании в 2017 году планируется на уровне 188,7 млрд тонн/км.

Пассажирооборот в 2016 году составил 18 057 млн пасс/км. В 2017 году в связи с введением новых маршрутов, в частности, в преддверии ЭКСПО, планируется рост пассажирооборота. Объем транзитных контейнерных перевозок в 2017 году в направлении КНР – ЕС, согласно прогнозу, составит 230 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов), что в 2,2 раза выше показателей 2016 года.

В ходе заседания совета директоров АО «НК «ҚТЖ» была утверждена Дорожная карта по реализации Программы трансформации бизнеса на 2017 год.

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