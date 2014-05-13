На работу по направлению

Показатель трудоустройства молодых специалистов имеет особую значимость при мониторинге эффективности работы высшего учебного заведения. Нельзя не учитывать и то, что каждый регион желает заполучить для себя высокопрофессиональные кадры. По клиническим специальностям в нынешнем году ЗКГМУ заканчивают 310 человек. Помимо этого вуз проводит обучение в резидентуре по 16 направлениям, что является условием для целевой подготовки по узким специальностям согласно потребностям практического здравоохранения.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе