На радость детворе Свежий выпуск 584 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Его воспитанники – дети с 2 до 7 лет с нарушениями зрения и речи – будут здесь проживать, обучаться и лечиться. Все услуги при этом бесплатны. К слову, как показывает статистика, своевременное лечение с раннего возраста позволяет полностью восстановить зрительную и речевую функции у 70% ребят. Сейчас в городе действует 9 коррекционных дошкольных учреждений.

Аким Алматы Ахметжан Есимов, осмотревший новые детские сады, напомнил, что по поручению Президента Казахстана в городе уделяется особое внимание обеспечению детей дошкольным образованием. Так, в рамках «Года развития образования в городе Алматы» в 2014 году было построено и введено в эксплуатацию 4 новых детских сада на 480 мест, а также впервые для поддержки одиноких матерей, для родителей, работающих посменно, открыт пятидневный круглосуточный детский сад в микрорайоне «Саялы» на 320 мест и группы в «Доме Надежды».

Итого в прошлом году введено в эксплуатацию 5 детсадов на 800 мест. За последние 6 лет в мегаполисе открыто 30 новых детских садов и возвращено в коммунальную собственность 7 объектов дошкольного образования. Продолжается строительство 17 детсадов, из них 6 – за счет республиканского бюджета, 11 – на средства из местного бюджета.



