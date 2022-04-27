На радость книголюбам

В Актау прошла книжная ярмарка с интеллектуальной викториной.

Представители молодежного ресурсного центра Мангистауской области организовали открытую ярмарку, где представилась возможность приобрести понравившуюся книгу. Мероприятие, прошедшее в минувшие выходные на набережной областного центра, приурочили к Международному дню книги.

– Вечер организован в рамках проекта Jastar Books, который проводится с 2018 года. Основная цель – возрождение и развитие культуры чтения среди молодежи, формирование открытой площадки читателей-книголюбов, – рассказали в пресс-службе ресурсного центра.

В ярмарке приняли участие шесть книжных магазинов региона – «Айдын», «Ақтау Жахан», «Кітап ал, Маңғыстау», также печатную продукцию представили интернет-магазины Kitapalike, Qutty kitap и A books Aktau. Для приобщения населения к чтению все издания предлагались со скидкой.

Встреча не обошлась без приятных сюрпризов – некоторым удалось заполучить книгу в подарок, поскольку для горожан была организована интеллектуальная викторина.

Как рассказали организаторы, за вечер было продано около 100 книг. Представители ресурсного центра признались, что для них это первый опыт проведения мероприятия в подобном формате, и он оказался весьма удачным.