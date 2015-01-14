Свежий выпуск На радость мамам Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Одна из счастливых мам – Динара Ходжахметова. Ее двойняшки Асыл­бек и Асылай стали четвертым и пятым ребенком в семье. Малыши родились с хорошим весом, здоровенькие. Динара воочию убедилась в высоком профессионализме сотрудников областного перинатального центра и выразила специалистам сердечную благодарность.

Перинатальные центры отличаются от обычных роддомов наличием лечебно-диагностического оборудования, высококвалифицированного персонала, возможностью проведения лабораторного обследования. Создание трехуровневой системы существенно подняло качество перинатальной службы и привело к рациональному использованию возможностей в родовспоможении. По словам заместителя директора ОПЦ Александры Моторгиной, еще ни одна из обратившихся к ним рожениц не осталась без внимания.

В ноябре 2014 года координаторы ВОЗ исследовали состояние и развитие специализированной службы в регионе. И международный аудит подтвердил высокий рейтинг неонатологической помощи в областном перинатальном центре.