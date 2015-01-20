На радость семьям Свежий выпуск 594 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Другим крупным событием в жизни района стало открытие новой школы на 600 ученических мест в поселке Осакаровка. Из республиканского и местного бюджета на ее возведение было выделено 978 млн. тенге. Теперь юные сельчане занимаются в мультимедийном классе с многофункциональным компьютерным подиумом – это тоже подарок от акима области. Старшеклассники изучают физику и химию в кабинетах новой модификации. Инновационное оборудование поможет школьникам получить качественные знания, что должно сказаться на улучшении результатов ЕНТ.