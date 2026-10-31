На радость спортсменам

Общество
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Круг заказчиков усть-каменогорского ТОО «Альприма», специализирующегося на выпуске спортивной экипировки, пополнили хоккейные клубы «Алга» из Бишкека и «Динамо-Алтай» из Барнаула.

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Как отмечает руководитель компании Андрей Дегунков, даже небольшие контракты по разработке и пошиву спортивной формы на экспорт – это всегда своего рода контрольная, которую необходимо выполнить на пятерку. Ведь всем известно, насколько взыскательно в профессиональном спорте относятся к качеству, крою, надежности и комфортности экипировки. Значение имеет каждая мелочь, не говоря уже о весе комплекта...

В свое время ТОО начинало как производитель рекламной продукции. Здесь создавались логотипы, наносились принты, выпускалась полиграфическая продукция. О таком профиле, как пошив спортивной одежды, в «Альприме» задумались, когда услышали от главы местного хоккейного клуба «Торпедо» невеселое признание о том, что сложно найти на игроков форму.

Дескать, производителям из Китая и соседних республик мелкие партии фирменной хоккейной экипировки не интерес­ны. И тогда предприимчивый директор небольшого ТОО, взвесив все за и против, решил рискнуть. Тем более что государство оказало проекту поддержку в виде гранта по Дорожной карте бизнеса, льготного кредита по линии фонда «Даму» и программы субсидирования новых рабочих мест.

– И вот уже 15 лет мы на этом рынке, – рассказал руководитель компании. – Научились делать не только хоккейную экипировку, но и спортивные костюмы, футболки, шорты, борцовские трико, гетры. По промышленным меркам наше производство можно назвать микросерийным – выпускаем от пяти-шести комп­лектов до нескольких десятков. Нам действительно нравится создавать экипировку и потом видеть ее на участниках спортивных состязаний.

Среди заказчиков усть-каменогорского ТОО – хоккейные клубы, футбольные, волейбольные, баскетбольные команды, коллективы легкоатлетов, борцов, боксеров…

Для примера: в форме, изготовленной «Альпримой», на Олимпиаде в Токио выступала сборная нашей республики по тяжелой атлетике. Казахстанское содержание в этих изделиях дос­тигает почти 90%! В ТОО сами занимаются окрашиванием ткани, делают лекала, кроят, шьют. Плюс попутно выпускают спортивные сувениры и атрибутику.

По словам Андрея Дегункова, «Альприма» до сих пор остается­ единственным отечественным производителем клубной спортивной формы. Весь опыт здесь наработан путем долгого и внимательного изучения видов обработки, швов, строчек, фурнитуры, которыми пользуются мировые производители. Плюс мастера пошива постоянно берут во внимание мнение спортсменов о том, что можно изменить, улучшить, сделать удобнее.

В областной палате предпринимателей заказы из-за рубежа назвали отличным показателем. Несмотря на небольшие объемы, местное ТОО продемонстрировало способность конкурировать с зарубежными предприятиями по цене и качеству.

– За такими контрактами стоят реальное производство, рабочие места, компетенции и возможность дальнейшего расширения, – отметил директор областной палаты Кайрат Мамырбаев. – Для малого бизнеса выход на экспорт – серьезный этап.

#Спорт #ВКО #клуб #форма

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