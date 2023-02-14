На рассылку о выплатах за участие в войне с Украиной ответили в спецпредставительстве Байконура

Общество
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В ведомстве разъяснили, что информация о мобилизации и выплатах касается исключительно граждан России, находящихся на территории Байконура.

Фото: ppt-online.org

В соцсетях со ссылкой на сайт городской прокуратуры комплекса Байконур распространилась информация о том, что мобилизованным жителям города, а также тем, кто добровольно решил принять участие в войне с Украиной, положена денежная выплата в 260 тысяч рублей. Информацию прокомментировали в Управлении по обеспечению деятельности специального представителя президента РК на комплексе Байконур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

На официальной странице спецпредставительства Байконура в Facebook появилось разъяснение, в котором говорится, что информация о мобилизации и выплатах касается исключительно граждан РФ, находящихся на территории города.

«Согласно постановлению главы администрации города Байконур от 7 февраля 2023 года №49 установлена единовременная денежная выплата в размере 260 (двести шестьдесят) тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в городе. При этом, согласно указу президента РФ №647 от 21.09.2022 г. «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», призываются на военную службу только граждане РФ. Также добровольно быть призванным по мобилизации в качестве военнослужащего или принять участие в специальной военной операции может гражданин РФ, мужчина в возрасте до 60 лет. Таким образом, действие постановления главы администрации города Байконур распространяется только на жителей города - граждан Российской Федерации», - говорится в публикации.

В соответствии с межправительственным соглашением жителем города Байконыр признается гражданин Республики Казахстан или гражданин Российской Федерации, проживающий на территории города и зарегистрированный в администрации города, добавили в спецпредставительстве Байконура.

Портал напоминает, что в Казахстане запрещено иметь двойное гражданство. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституции РК и статьей 3 Закона РК «О гражданстве РК» за гражданином республики не признается гражданство другого государства.

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