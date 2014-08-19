На равных с казахстанцами

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Мои мысли подтвердила и жена: когда привез ее в Алматы, то она сразу же предложила без раздумий подписывать трудовой контракт. Позже она сказала, что с первого взгляда влюбилась в город, его жителей, в ту добрую атмосферу и благожелательный настрой, которые выгодно отличают Казахстан и казахстанцев. И я с ней полностью согласен.

Нам обоим нравится здесь жить, и мы нисколько не жалеем о своем переезде из Екатеринбурга. Соседи по нашему новому дому, где мы поселились, всячески поддерживают нас, всегда объяснят, где какие магазины или госучреждения находятся. Они очень приветливые, гостеприимные люди. В компании коллеги встретили тоже доброжелательно.

Сам я родом из Екатеринбурга и о Казахстане знаю с детства, так как ребенком с родителями приезжал сюда. Позже по служебным делам не раз бывал на Балхаше, Байконуре, и везде меня встречали радушно и приветливо. 

Я благодарен Казахстану, который предоставил мне работу, принял мою семью: 1 сентября наша маленькая дочь пойдет в "Школу Архимеда", где она, как говорит, хочет подружиться с разными девочками и с нетерпением ждет начала уроков. Все это помогает нам чувствовать себя абсолютно равными со всеми остальными людьми.

В Казахстане сложилась атмосфера доброжелательности, дружеского отношения, религиозной свободы, когда мечети соседствуют с православными храмами. На мой взгляд, важно, что Основной закон страны казахский народ с древности уважительно называет "Ата зан" – "Закон предков". Это символичное название, так как в Конституции прописаны основные положения жизнедеятельности государства и общества на благо всех людей.

Поэтому уверен в будущем и моей семьи, и моей компании, куда приехал работать. Прежде всего потому, что знаю, какое огромное внимание уделяет Президент Казахстана развитию бизнеса. В стране действительно созданы комфортные условия для внедрения и развития инновационных технологий, в том числе "зеленой" экономики. К примеру, мои коллеги работают над проектами с применением "зеленых" технологий, что идет в русле тех приоритетов, которые обозначил уважаемый Нурсултан Абишевич в Стратегии-2050. Есть уже первые объекты с применением высокоэффективных тепловых насосов, это – Дворец творчества школьников и бизнес-центр "Москва" в Астане, подземный торговый центр "Алмалы" в Алматы. Все большую популярность приобретают гелиосистемы с применением солнечных коллекторов, их уже начали устанавливать, например в детских садах, что позволяет им не зависеть от котельных и тепловых сетей. Поэтому свою миссию мы видим в скорейшем продвижении такого оборудования в Казахстане.

Альберт РОДИН, руководитель сервисной службы отдела электроинструментов регионов Центральной Азии и Кавказа ТОО "Роберт Бош", гражданин РФ

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