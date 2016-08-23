​На разных направлениях

Таким стал итог рабочей поездки Ерика Султанова в российский Курган, где североказахстанская делегация посетила ЗАО «Курганстальмост» – единственную компанию в России, отправляющую мостовые металлоконструкции в Европу, ознакомилась со сборкой высококачественных строительных буровых машин в дочерней компании предприятия – ЗАО «БАУЕР Машины-Курган». Следующим объектом посещения стал Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г. Илизарова, где в настоящее время получают медицинскую помощь 13 казахстанцев, а всего с начала года пролечено 150 наших соотечественников. Возможно, в скором времени не всем нуждающимся в специализированной медпомощи североказахстанцам придется для того пересекать границу: в марте нынешнего года по ходу рабочего визита в СКО А. Кокорина главами приграничных регионов и директором легендарного центра Александром Губиным было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве РНЦ с двумя североказахстанскими учреждениями здравоохранения – и врачи травматологического отделения детской областной больницы уже прошли здесь курсы повышения квалификации.

Настоящим триумфом для полутора десятков североказахстанских предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции стала развернутая в Кургане ярмарка, на которую гости привезли более 100 наименований продукции стоимостью свыше 100 млн тенге. В том, как она популярна среди россиян, аким и губернатор смогли лично убедиться: у прилавков выросли очереди, курганцы мигом разобрали молочные, мясные изделия, продукцию пчеловодства, нахваливая качество и вполне приемлемые цены. Судя по отзывам, североказах­станские продукты питания россияне хорошо знают.

Вот, кстати, одно из верных направлений сотрудничества. А вообще их множество: между регионами заключено 16 меморандумов, нынешняя «дорожная карта» призвана объединить договоренности в единый документ для систематизации и действенного контроля за их исполнением. Тут же первые руководители областей подписали докумен­ты о сотрудничестве в сферах культуры, туризма, физкультуры и спорта.

На последовавшем в завершение брифинге Ерик Султанов коснулся некоторых других сторон дальнейшего взаимодействия, в частности – возможности создания совместного производства в Северо-Казахстанской области коммунальной техники, которой славятся курганцы. И напомнил россиянам о существующих в Казахстане при поддержке Президента Нурсултана Назарбаева значительных преференциях для развития бизнеса, подчеркнув: поэтому любые инвестиции из Курганской области у нас будут приветствоваться и получат всю необходимую поддержку. В тон ему выступил Алексей Кокорин, высоко отозвавшийся о качестве и своевременности выполнения партнерских обязательств североказахстанской стороной – их он назвал примером для подражания, в том числе и для российских субъектов.