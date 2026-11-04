На реализацию инфраструктурных проектов из Нацфонда направят порядка 6,5 трлн тенге

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Доме правительства проходит пресс-конференция по вопросам развития реального сектора экономики в соответствии с задачами, поставленными Главой государства в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Первый заместитель премьер-министра и руководители отраслевых министерств отвечают на вопросы представителей СМИ.

«Под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Казахстан вступает в новый исторический этап развития. Как вам известно, в нашей стране успешно проведены масштабные политические реформы. В их ходе были выдвинуты важнейшие инициативы, направленные на повышение благосостояния населения. В Послании народу Казахстана Глава государства определил ключевые цели и задачи, непосредственно влияющие на устойчивое развитие экономики и дальнейшее повышение качества жизни граждан.

В этой связи Президент объявил 2027 год Годом масштабного общенационального строительства. По поручению Главы государства до конца 2029 года на реализацию проектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры во всех регионах страны из Национального фонда будет направлено порядка 6,5 трлн теңге.

«Эта работа уже началась. Через созданный Фонд развития инфраструктуры одобрено 262 проекта на общую сумму 1,5 трлн теңге. При этом значительная часть средств в первую очередь направляется на развитие социальной инфраструктуры», – отметил первый заместитель премьер-министра.

В частности:



В сфере здравоохранения предусмотрена реализация 41 проекта общей стоимостью 344 млрд теңге. За счет этих средств будут построены новые больницы, поликлиники, перинатальные центры и родильные дома.



На развитие культуры, туризма и спорта будет направлено 266 млрд теңге. Планируется строительство 23 объектов, включая спортивные комплексы, дворцы культуры, театры и другие социально значимые объекты.



В сфере образования предусмотрена реализация 28 проектов на сумму 101 млрд теңге, включая строительство школ и многофункциональных комплексов.



На развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено 369 млрд теңге. Средства будут направлены на реконструкцию ряда автомобильных магистралей, строительство новых дорог и мостов. Всего планируется реализовать 48 проектов.



На развитие систем водоснабжения и водоотведения будет направлено 284 млрд теңге. Средства предусмотрены на 55 объектов, в том числе магистральные водопроводы, очистные сооружения, защитные дамбы и плотины.



На развитие систем теплоснабжения и газоснабжения предусмотрено 136 млрд теңге для реализации 67 проектов.