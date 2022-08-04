На речном причале судна отворчали...

В нынешнем году некогда лучший в стране речной вокзал Семея отмечает свое 45-летие, но состояние объекта трудно назвать праздничным.

В советское время этот объект судоходства считался одним из лучших. Сегодня же от здания бывшего речного вокзала в областном центре осталось лишь бетонное основание. Развалины появились здесь не из-за стихийного бедствия, причиной им стал человек. Дело в том, что сейчас это здание находится в частных руках. Предприниматель «не видит» объект тем, каким он был раньше. Что будет на его месте, остается лишь догадываться...

История речного вокзала начинается в середине 1970-х годов прошлого века. Именно тогда в Семипалатинске на левом берегу Иртыша стали возводить причал и вокзальное здание. Газеты того времени пестрили заголовками о строительстве речной гавани. Журналисты следили за каждым его этапом. В областной газете «Иртыш» в 1975 году вышла статья под заголовком «Строится речной вокзал». В ней сообщалось, что возводит его строительная организация «Путьрем-9».

Сметная стоимость объекта составляла около 2 млн рублей. При этом отмечалось, что проект не типовой, индивидуальный, и разработан он Новосибирским отделением института «Гипроречтранс».

По проекту на первом этаже вокзала располагались просторный зал ожидания и ресторан «Чайка», на втором – комната матери и ребенка, службы речного порта, а над зданием возвышалась диспетчерская башня.

«Берег вдоль вокзала строители облицуют железобетонными плитами. По гранитным лестницам пассажиры смогут подняться на привокзальную площадь. Причал рассчитан на одновременный прием трех пассажирских теплоходов. Для выхода на берег будут смонтированы пять лестничных сходов, высоту которых можно регулировать в зависимости от уровня воды», – писала о грандиозных планах областная газета.

Огромную помощь в монтажных работах в то время оказали комсомольцы города. Больше двух лет велось строительство речного вокзала. В 1977 году стратегический объект был сдан в эксплуатацию. Речную гавань назвали одним из лучших сооружений не только города, но и республики.

– Теплоходы, быстроходные «Ракеты» и «Mетеоры» ходили до Усть-Каменогорска, Павлодара и дальше до Омска. Еще были плавучий дом отдыха и прогулочные теплоходы, на которых можно было выезжать на природу. Для тех регионов, где нет реки, такой вокзал был очень заманчивым местом для посещения, – вспоминает почетный строитель РК Николай Исаев.

Однако упадок Верхне-Иртышского речного пароходства начался с вводом в строй Шульбинской ГЭС, перегородившей Иртыш, а с развалом союзного государства в начале 90-х речные перевозки и вовсе сошли на нет, и вокзал был полнос­тью отдан под ресторан. Но и увеселительное заведение просуществовало там недолго. Объект был забыт и заброшен, несмотря на то что находился в центральной части города.

В 2014 году речной вокзал попытались возродить. Тогда в городском управлении внут­ренней политики сообщили, что один из предпринимателей Семея выкупил здание и прилегающую территорию.

Планы были многообещающими – в помещении бывшего речного вокзала бизнесмен планировал оборудовать современный развлекательный центр. При этом сам вокзал, как уверяли тогда журналистов в городском акимате, сохранял свое настоящее предназначение. Предполагалось, что от причала в сторону Павлодара будут отплывать шесть «Ракет». Но проект так и остался на бумаге, и о речном порте снова забыли... В конце 2021 года уникальный объект, который за 30 лет пришел в упадок, начали постепенно сносить.

– Его нужно было сохранить! – считает Николай Исаев. – Это же сложное сооружение. Здесь не столько сам вокзал, сколько причал уникален. При строи­тельстве там велась особая инженерная подготовка. Рядом с речным – большая площадь, которую можно было бы передать под сквер, открыть игровые площадки. Короче, нет хозяина. Надо было речной вокзал оставить в государственной собственности.

…А ведь не одно столетие Иртыш приносил в казну города живые деньги. К примеру, еще в XIX веке самый дешевый вид транспорта – речной – использовался для транспортировки руды из Риддера. А в Семипалатинске, который тогда насчитывал всего 27 тыс. жителей, существовало семь пароходных контор!

В 1900 году семипалатинские купцы создали Товарищество Верхне-Иртышского пароходства и торговли, которое уже через несколько лет получило от правительства ссуду в размере 180 тыс. рублей и начало строить девять крупных пассажирских пароходов, в том числе два двухэтажных.

В 1905 году Томский округ путей сообщения официально объявил Верхний Иртыш судоходной рекой. И этот год считается официальным годом возникновения судоходства на Верхнем Иртыше в Семипалатинске. В 1906 из Семипалатинс­ка уходило вверх по течению по 103 судна за навигацию. Спустя 5 лет по Иртышу ходили 73 парохода и 214 непаровых судов и барж, основная часть которых была занята перевозкой грузов. В советское время судоходство на Иртыше стало одной из базовых отраслей в Казахстане. Было создано Верхне-Иртышское управление речного пароходства (ВИУРП) с центром в Семипалатинске. В 50–60-е годы ежегодно в навигацию перевозилось по 500–650 тыс. тонн грузов. А в 70–80-е внутренний речной транспорт перевозил по Иртышу до 9 млн тонн грузов.

К примеру, оборудование для крупнейшего в СССР Семипалатинского мясокомбината поставлялось в город из Чикаго через Атлантический и Ледовитый океаны, а затем – по Иртышу. В Семипалатинске и Павлодаре были построены судоремонтные заводы, где не только проводили текущий, но занимались капитальным ремонтом и модернизацией речных судов. В трех казах­станских городах, стоящих на Иртыше, – Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Павлодаре – построили пассажирские вокзалы с причалами.

На развалинах речного вок­зала в Семее побывал и аким вновь образованной области Абай Нурлан Уранхаев, заявивший, что необходимо в самой ближайшей перспективе возродить судоходство на Иртыше.

– Известно, что для любого корабля, как и полагается, нужен пирс. Вот почему следует обратить внимание на состоя­ние нашего бывшего речного вок­зала, – сказал Нурлан Уранхаев.

Глава региона отметил, что для возрождения тех же речных пассажирских перевозок в Семее есть все необходимое, а главное – инвесторы. Есть предложения, есть инвесторы. Раньше между Усть-Каменогорском и Омском через Семей ходили «Ракеты» – наша гордость. Стоило бы эти маршруты возобновить. Мне кажется, всем уже изрядно надоело ездить по дорогам. Три с половиной часа с учетом шлюзования от Усть-Каменогорска до Семея не так это и долго. Думаю, многие будут ездить. Что касается грузоперевозок – это отдельная тема, со счетов ее тоже не сбрасываем, но там уже нужны будут инвес­торы покрупнее.

В городском отделе архитектуры и градостроительства в курсе, что уникальный объект сносят, но разводят руками. Он находится в частной собственности.

– Здание около 15 лет было заброшено. Объект неоднократно перепродавали, а еще он был заложен в банке.

И вот последний владелец стал туда подводить водопровод и канализацию, а потом решил объект снести. ГАСК дал заключение, что здание в аварийном состоянии. Нынешний владелец на этом участке хотел вначале построить бизнес-центр, а потом – многоэтажный жилой дом. Проекта мы еще не видели, – пояснил руководитель отдела Ардак Исатаев.

В отделе также пояснили, что, согласно плану детальной планировки, на данной территории находится речной вокзал. Чтобы построить там многоэтажку или бизнес-центр, необходимо внести изменения в документы, но пока от владельца участка никаких проектов по строительству не поступало. Также пока неясно, как власти намерены возрождать речной порт, если ключевой элемент его инфраструктуры находится в частной собственности.