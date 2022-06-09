Общество
На референдуме казахстанцы проявили высокую активность, но, к сожалению, и низкую политическую грамотность
Адина Нурберген

Учиться и совершенствоваться

Представители гражданского сектора за «круглым столом» обсудили итоги прошедшего 5 июня референдума по поправкам в Конституцию. В дискуссии приняли участие президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева, директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов, заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова, руководители неправительственных организаций, политологи, эксперты и общественные активисты.

Как отметила Бану Нургазиева, принятые поправки исходят из интересов граж­дан, кардинально обновляют основы государственности и закладывают фундамент для нового этапа развития страны.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев с первых дней своего президентства активно продвигает механизмы самоорганизации общества, – подчеркнула президент Гражданского альянса. – Принятие населением через рес­публиканский референдум конституционных изменений определит устойчивую траекторию дальнейших реформ и позволит повысить гражданскую ответственность.

Выступивший модератором встречи директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов сделал акцент на важности гражданского участия в реализации демократических реформ.

– Тот исторический этап, на котором сейчас находится наша страна, показателен в том плане, что наше эволюционное развитие и повышение политического самосознания граждан дошло до уровня, когда мы можем многие решения принимать не через Парламент, а через всенародное голосование, – подчеркнул он.

В свою очередь директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев особо выделил поправку об избрании части состава Мажилиса по одномандатным округам.

– Это даст возможность личного участия в выборах. То, что сейчас партии создаются и регистрируются легче, чем раньше, а люди «снизу» могут заявлять о своих пристрастиях и организовываться, – просто замечательно, – подчеркнул эксперт.

Говоря о процессе реализации избирательного права, участники встречи обратили внимание и на проблемные моменты. В частности, заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова рассказала о том, как и почему казахстанцы отказывались участвовать в референдуме.

– Я говорила с теми, кто не ходил голосовать. Среди них оказались и те, кто не хотел или не имел возможности поехать в тот населенный пункт, где он прописан, чтобы получить открепительное удостоверение. Например, в Алматы была низкая явка. Одни исследователи предполагают, что такая пассивность возникла из-за январских событий.

Но есть и другое предположение: низкая явка сложилась из-за большого числа людей, которые приезжают в Алматы работать из других регионов, и они не имели открепительных удостоверений и не голосовали, – отметила Динара Садвакасова.

Другие эксперты тоже отмечали, что в Казахстане существует активная трудовая миграция внутри страны, и это нормальное явление, когда люди переезжают в город или регионы, где их знания и навыки более востребованы и выше оплачиваются. Поэтому в республике необходимо серьезно пересмотреть системы оформления документов в электронном виде, интегрировать базы «элект­ронного правительства» и избирательных комиссий, чтобы процедуры получения открепительных удостоверений были быстрыми, понятными и не требовали поездок по стране на большие расстояния для оформления бумажного документа.

Также эксперты сообщили: представители молодого поколения, с которыми они встречались, часто заявляли, что не будут участвовать в референдуме и других выборах, пока в стране не внед­рят электронное голосование по ИИН. Но, как было отмечено на заседании, пока опыт внед­рения электронного голосования в США и странах Европы оказался неоднозначным. Существующие электронные системы реализации избирательного права все еще несовершенны технологически и создают слишком большие риски вмешательства извне в процесс голосования.

Кроме того, эксперты акцентировали внимание на том, как в дни референдума многие молодые граждане, отвечая на вопросы представителей общественных объединений, признавали, что просто не понимают сути поправок, но при этом ждут, что кто-то все решит и изменит, а они завтра уже проснутся в Новом Казахстане.

– Политическая грамотность молодежи во время референдума стала очень острым вопросом, а в дальнейшем с каждым годом будет все более актуальной темой, – считает представитель НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Жасулан Бисембаев. – После принятия поправок повышается роль маслихатов и Мажилиса. Чтобы реализовать свою возможность быть избранными в представительные органы власти, люди должны быть политически грамотными, знать свои права. Мы объявили новый грант при поддержке МИОР, направленный на повышение электоральной культуры молодежи. Наши неправительственные организации могут сыграть большую роль в повышении политической и правовой грамотности в обществе.

Свою точку зрения на заседании также представили член Европейской и Международной ассоциаций политических консультантов Ассоль Мирманова, руководитель ОФ «Право» Ольга Рыль, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов и другие эксперты и представители гражданского общества.

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