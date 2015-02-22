На реке в Бангладеш затонул паром с сотнями пассажиров, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
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Инцидент произошел 22 февраля на реке Падма примерно в 70 км к северу от столицы Дакки. По неуточненным данным, на пароме находились около 150 человек. Спасатели достали из воды 30 пассажиров, более сотни считаются пропавшими без вести.
Паромы являются основным средством передвижения в Бангладеш, на территории которого протекают около 250 рек. В большинстве своем судна отправляются в путь перегруженными, что нередко приводит к несчастным случаям.