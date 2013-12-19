Культура
На рельсах инноваций

20На торжество собрались руководители образования, представители культурно-образовательных организаций, отечественные и зарубежные педагоги. Среди почетных гостей – руководитель департамента Организации международного бакалавриата Аке Сорман и руководитель международного образовательного консалтингового центра Андреа Румерт.

Заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова зачитала приветствие Главы государства, в котором говорится, что система образования должна развиваться в соответствии с потребностями завтрашнего дня, расширением возможностей получения качественного образования по лучшим международным стандартам. Результатом реализации миссии фонда как раз и стало создание новой модели школы международного типа, соответствующей приоритетным целям Стратегии «Казахстан-2050».

Фонд интегрирует лучшие национальные стандарты образования и программы международного бакалавриата, осуществляет поддержку инновационных процессов в системе среднего, профессионального и высшего образования. Яркий пример – работа под эгидой фонда международных школ «Мирас» в Астане и Алматы, Международной школы в Алма­ты, детского сада «Мирас» в Астане и специализированного лицея «Арыстан».

– Казахская пословица гласит: «Обу­чаясь, знания найдешь. Имея знания – и счастье обретешь», – говорит директор фонда, доктор педагогических наук Динара Кулибаева. – Англичане справедливо считают, что тот, кто получил образование вчера и перестал учиться сегодня, завтра станет необразованным человеком. Это звучит актуально в эпоху нанотехнологий. Мы стараемся не отстать от требований сегодняшнего дня и считаем главным приоритетом развитие личности каждого ученика. Деятельность фонда и сегодня отвечает своей миссии – содействовать модернизации национальной системы образования, ее качественному росту, интеграции в мировое образовательное сообщество.

Образовательная модель школ Фонда образования Нурсултана Назарбаева зиждется на приоритетных положениях концепции современного образования: целостном обучении, формировании коммуникативной компетентности и межкультурной осведомленности. Международная аккредитация и авторизация программ IB подтверждает, что все школы фонда – принципиально новые образовательные учреждения, отвечающие высоким международным стандартам.

По словам заместителя акима города Зауреш Аманжоловой, опыт фонда ценен тем, что претворяет в жизнь слова Главы государства: «Нам, как никогда, необходимо всемерно наращивать бесценный капитал знаний и образования, придавать ему современные формы».

– Мы видим в Казахстане большой потенциал для развития международного образования, – подчеркнул Аке Сорман. – Фонд образования Нурсултана Назарбаева своей активной деятельностью усилил голос международного бакалавриата, распространяя не только практику, но и философию образования, ценности прог­раммы IB.

За многолетнее плодотворное сотрудничество и значительный вклад в дело подготовки, обучения и воспитания подрастающего поколения лучшие педагоги фонда удостоились наград Министерства образования и науки РК, которые вручила ответственный секретарь МОН РК Алия Галимова.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

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