На ринг выходят... Свежий выпуск 552 Юрий МАКАРОВ

В воскресенье матч будет продолжен. Болельщики увидят поединки Олжаса Саттыбаева и Йосвани Вейтиа Сото (52 кг), Закира Сафиуллина и Ласаро Альвареса (60 кг), Асланбека Шымбергенова и Рониеля Иглесиаса Сотолонго (69 кг), Нурсултана Жарманова и Хулио Сесара ла Круса (81 кг), Ивана Дычко и Йоханди Тойрака Ортеги (свыше 91 кг). В случае ничейного счета после десяти проведенных боев будет проведен дополнительный поединок в весовой категории до 56 кг. Судьбу матча команды доверят Меирболату Тоитову и Энди Крусу Гомесу.



Приглашает Денис Тен

Алматинцы в предчувствии великолепного зрелища: сегодня и завтра во Дворце спорта им. Балуана Шолака зрителям будет представлено уже третье по счету ледовое шоу «Денис и друзья», которое нынче называется «Салем, Алматы!».

А в четверг Денис Тен и другие участники шоу дали пресс-конференцию. С журналистами, помимо самого организатора красочного представления, пообщались олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков (Россия), призеры Олимпийских игр Цин Панг и Цзян Тонг (Китай), Майя и Алекс Шибутани (США), самая юная участница шоу – двукратная чемпионка мира среди юниорок Елена Родионова (Россия) и режиссер-постановщик Ше-Линн Бурн (Канада), отвечающая за хореографию.

В Алматы ожидается наплыв туристов из Китая и Японии, а проще говоря – фанатов фигурного катания из этих стран.



Гонка финиширует

Приближается к финишу многодневная велогонка «Тур Швейцарии». После шести этапов лидерство в генеральной классификации удерживает Тибо Пино (Франция, FDJ), следом за ним расположились Герайн Томас (Великобритания, Team Sky) и Симон Шпилак (Словения, «Катюша»). Лучшими в составе команды «Астана» на этом рубеже были Мигель Анхель Лопес (Колумбия, 5-е место) и Якоб Фульсанг (Дания, 6-е).

Помимо них за «Астану» едут казахстанцы Алексей Луценко, Бахтияр Кожатаев и Даниил Фоминых, итальянец Валерио Аньоли и словенец Борут Божич. В командном зачете казахстанская велодружина занимает второе место вслед за Team Sky. Финиширует «Тур Швейцарии» 21 июня.



Дошла до третьего круга

В Англии продолжается турнир WTA с призовым фондом в 665 900 долларов США. Называется он Aegon Classic Birmingham и для многих участниц является хорошей репетицией перед стартующим вскоре «Уимблдоном». Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в первом круге в тяжелейшей борьбе взяла верх над Катериной Бондаренко (Украина) – 7:6, 7:6, а во втором ее соперница – опытнейшая Виктория Азаренко (Беларусь) – из-за полученной травмы не смогла выйти на травяной корт. Зарина Дияс без боя вышла в третий раунд состязаний, а там ее поджидала Каролина Плишкова (Чехия). Счет матча – 6:2, 6:2 в пользу Плишковой. Таким образом, Зарина Дияс завершила свое выступление в Бирмингеме.