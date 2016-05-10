На ринге доминировали

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Несколько тысяч болельщиков, пришедших в Ледовый дворец Павлодара на заключительные бои чемпионата Азии по боксу среди молодежи, дружно поддерживали спортсменов нашей страны.

И они не подвели. Десять казахстанских боксеров вышли в финал турнира, и все десять получили награды. В копилке сборной шесть золотых медалей, три «серебра» и «бронза».

Оценивая прошедший турнир, аким области Булат Бакауов отметил, что чемпионат Азии по боксу среди молодежи впервые проходил в Казахстане.

По отзывам участников, он был организован на очень высоком уровне. «Молодые ребята, которые наблюдали за происходящим на ринге с трибун, надеюсь, тоже займутся спортом, тем более что у нас для этого созданы очень хорошие условия», – подчерк­нул глава региона.

Олимпийский чемпион Серик Сапиев, подводя итоги чемпионата, заметил, что бои на ринге были интересные, казахстанцы выступали хорошо. «Думаю, наши ребята еще покажут себя в будущем, в том числе на Олимпийских играх».

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