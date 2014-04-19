Спорт
На ринге – надежды

Алуа Балкибекова (51 кг) оказалась сильнее Екатерины Карп из Молдовы, Рахат Маржикпаев (60 кг) в упорном поединке одолел Парк Джун Хуна (Южная Корея), Аян Калибеков (64 кг) со счетом судейских записок 3:0 победил ирландца Уэйна Келли, а супертяж Елдос Кадырбаев с таким же результатом закончил бой против Далержона Сулейманова из Таджикистана.

Теперь – «Жетысу»

Четверку сильнейших мужских волейбольных команд определил клубный чемпионат Азии, завершившийся в Маниле (Филиппины). В порядке занятых мест ими стали Matin Varamin (Иран), Al-Rayyan (Катар), Beijing BAIS Motors (Китай) и «Конденсат-Жайыкмунай» (Казахстан). В матче за третье место уральцы уступили волейболистам Китая со счетом 0:3. Но и уж совсем без призов дебютанты подобных соревнований не остались: призы лучшим нападающему и диагональному игроку были вручены Максиму Самарину и Виталию Вориводину.

Без промедлений стартовал клубный чемпионат Азии среди женщин. Спортивные цвета Казахстана в Таиланде представляет талдыкорганский «Жетысу». На групповом этапе соперницами наших волейболисток будут пять команд.

Карты раскрыты...

26 апреля в столице Казахстана состоится первый полуфинальный матч четвертого сезона Всемирной серии бокса. В гости к Astana Arlans приедут мастера кожаной перчатки из Baku Fires.

Тренеры назвали предварительные составы своих команд: 49 кг: Мардан Берикбаев – Хамза Наметов, 56 кг: Багдад Алимбеков – Гаирбек Гермаханов, 64 кг: Жанибек Ажибай – Гайбатулла Гаджиалиев, 75 кг: Сергей Деревянченко – Солтан Мигитинов, 91 кг: Василий Левит – Абдулкадыр Абдуллаев.

Горячий песок

В южнотаиландском городке Сонгхла завершился второй розыгрыш медалей Азиатского тура-2014 по пляжному волейболу. Здешние традиционные соревнования уже полтора десятка лет носят название Samila Open. Для казахстанских команд второй тур получился менее успешным, чем предыдущий. Но и без наград наши «пляжники» не остались. Лидеры сборной РК Алексей Сидоренко и Александр Дьяченко поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. За восемь последних дней они провели 14 матчей, и усталость, естественно, накопилась. Как и у Татьяны Машковой с Ириной Цымбаловой, которые после «бронзы» на Khanom Open спустились на пятое место. Теперь ведущие казахстанские команды перебрались в Китай, где сыграют еще в двух крупных азиатских турнирах.

Перед заключительной игрой

Юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой провела в Ницце на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет еще два матча. Сверстникам из Беларуси наши ребята уступили в серии буллитов (1:2), а у лидировавших до четвертого тура норвежцев выиграли со счетом 5:2. В составе победителей по два раза отличились Кирилл Ядрышников и Семен Кошелев, еще одну шайбу забросил Никита Медведев. Впереди с четырьмя победами – досрочно обеспечившие себе первое место хоккеисты Латвии. Заключительный матч идущие на третьем месте казахстанцы проведут 19 апреля с хозяевами льда – французами.

Юрий МАКАРОВ

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