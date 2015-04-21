Свежий выпуск На ринге – с косичками

В весовой категории до 51 кг неожиданное поражение в финале потерпела чемпионка мира Назым Кызайбай. Впрочем, совсем уж сенсацией этот результат вряд ли можно назвать, так как огорчила соперницу не менее опытная Жайна Шекербекова – мастер спорта международного класса, чемпионка Азии и серебряный призер Азиатских игр.

На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись: Алина Турлыбаева (48 кг, Павлодарская область), Жайна Шекербекова (51 кг, Южно-Казахстанская область), Рано Пархатова (54 кг, Алматы), Жанна Баскаева (57 кг, Мангистауская область), Гульжайна Уббиниязова (60 кг, Актюбинская область), Мадина Нуршаева (64 кг, ЮКО), Гаухар Еркембай (69 кг, Алматинская область), Дарига Шакимова (75 кг, Алматы), Молдир Базарбаева (81 кг, Акмолинская область), Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг, Астана).