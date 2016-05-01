​На ринге – сильнейшие бойцы

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Дамир САТАЕВ
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Соревнования на площадке многофунк­ционального ледового дворца «Барыс Арена» открыли бои в рамках финала первенства республики в 7 весовых категориях. В поединке за «золото» в категории до 61,2 кг между астанинцем Миратом Бекишевым и представителем Южно-Казахстанской области Бекзатом Жасия победу одержал столичный боец, завершив встречу нокаутом на 26-й секунде первого раунда. В весе до 65,8 кг первую золотую медаль в копилку сборной своей области принес карагандинец Исмаил Героев, досрочно завершив поединок с Нурланом Карабалиным из Астаны.

В бою между спортсменами в категории до 70,3 кг виктория снова осталась за карагандинской сборной. 18-летнему Неймату Асадову в экстрараунде удалось доказать свое превосходство над опытным Алтынбеком Бахтыгельдиновым из Алматы. В поединке между средневесами (до 77,1 кг) сильнейшим в республике стал Темирлан Исхангалиев (Западно-Казахстанская область), победивший по итогам 2 раундов Кирилла Якимовича из Кокшетау.

Третьим карагандинцем, завоевавшим титул чемпиона Казахстана по ММА, стал Бауыржан Куанышбаев, победивший в поединке с Мади Досмухамбетовым из Алматинской области. Еркинбек Инжел, чемпион Азии 2015 года из Уральска, одержал самую быструю победу на чемпионате: на 20-й секунде он отправил в нокаут тяжеловеса из Костаная Александра Астапова.

Ну а в поединке за звание чемпиона страны среди супертяжеловесов (свыше 93 кг) отличился представитель Восточно-Казахстанской области Курмет Какимов, победивший Михаила Гаера из Караганды. Таким образом, в общекомандном зачете на первом месте оказалась команда Карагандинской области, сборные Астаны и Западно-Казахстанской области заняли второе и третье места соответственно.

Первый бой профессионального турнира Азиатского дивизиона Всемирной ассоциации ММА «Битва номадов-7» WMMAA PRO ASIA DIVISION между представителем бойцовского клуба ASTANA MMA TOP TEAM Мейирбеком «Махачем» Махановым и Елжаном Алияскар из БК ALEM FIGHTERS завершился победой столичного бойца. Карагандинец Дмитрий Ермолаев уступил кокшетаускому профессионалу Ибрагиму Бекову, а Даурен Ермеков из Актобе одержал верх над Хамидом Хамзатхановым из бойцовского клуба «Ахмат» (г. Грозный, Россия).

В главном поединке профессионального карда встретились сильнейшие казахстанские мастера смешанного стиля – представитель бойцовского клуба ALASH PRIDE, мастер спорта по греко-римской борьбе победитель Международного турнира ММА ALASH PRIDE FC «Алем Алыбы», победитель международных турниров по смешанным единоборствам ММА ALASH PRIDE FC «Ұлы Майдан II»; ММА Diamond Fight; ММА «Дала батырлары»; ММА «Алтын Орда» Адиль «Боран» Боранбаев и двукратный чемпион Казахстана, чемпион Азии и мира по ММА, двукратный серебряный призер чемпионатов мира по ММА, член национальной сборной Казахстана, победитель WMMAA PRO «Битва Номадов-2», М-1 Challenge-52 «Битва Нартов», М-1 Challenge-57 «Битва в сердце континента», М-1 Challenge-59 «Битва Номадов-5» Шавкат Рахмонов. В сложной и напряженной схватке победу удалось одержать Шавкату. 

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