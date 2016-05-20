​На ринге только девушки

Уже после взвешивания и жеребьевки, прошедших днем раньше, многие тренеры сборных команд не скрывали, что для них олимпийские лицензии в Рио-де-Жанейро в этот раз важнее, чем медали. Но путевки на участие в Олимпийских играх-2016 будут разыграны только в трех «олимпийских» категориях: от 48 до 51 кг, от 57 до 60 кг и от 69 до 75 кг.

В чемпионате мира принимают участие 285 спорт­сменок из 67 стран мира. Ирландка Кэти Тейлор и индийская спортсменка Мэри Ком собираются в Астане поставить рекорд и в шестой раз за свою карьеру завоевать титул чемпионки мира. Среди фавориток, претендующих на «золото», также называют победителей Лондонской Олимпиады – американку Кларессу Шилдс и британку Никола Адамс, а также китаянку Рен Канкан. Наших девушек тоже не сбрасывают со счетов.

В первый день соревнований казахстанки не выступали, но зрители уже успели насладиться красивыми боями с участием зарубежных спортсменок. Упомянутая нами Мэри Ком уже в первом бою против Джулиан Содерстрем из Швеции в весовой категории до 51 кг продемонстрировала, что нацелена только на «золото». Будем надеяться, что Жайна Шекербекова, Римма Волосенко и Виолетта Князева, относящиеся к «олимпийским» весовым категориям, а также остальные наши спортсменки смогут составить конкуренцию именитым соперницам и завоевать медали разного достоинства.

Предварительные бои в рамках чемпионата мира пройдут до 23 мая включительно, 24 мая – четвертьфинальные бои, 26 мая – полуфинальные бои. Финал и награждение состоятся 27 мая.