​На ринге только девушки

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Ерзат СЕРГАЗИН

В текущем году наша страна примет лицензионный к Олимпийским играм чемпионат мира по женскому боксу, на котором выступят все сильнейшие спортсменки планеты. Включение этого вида спорта в олимпийскую программу открыло перед представительницами прекрасного пола новые возможности.

Развитие женского бокса в Казахстане берет начало с 2005 года. С тех пор значительно увеличилось число занимающихся этим видом спорта – если в первом республиканском турнире в Атырау участвовали всего 22 спортсменки, то на завершившемся в Астане первенстве за медали боролись порядка 100 девушек.

В течение семи дней в столичном Дворце спорта «Даулет» шли бескомпромиссные бои, в которых представительницы прекрасного пола определяли сильнейших, в итоге до финалов добрались лучшие из лучших. Одним из самых ожидаемых поединков всего чемпионата был бой в олимпийском весе до 51 кг между чемпионкой мира Назым Кызайбай и серебряной призеркой Азиатских игр Жайной Шекербековой. По итогам четырех раундов победа досталась Кызайбай, которой теперь предстоит биться за олимпийскую лицензию.

В весе до 60 кг победу на первенстве республики одержала представительница Атырауской области Назым Ищанова. В весовой категории до 75 кг звание сильнейшей подтвердила двукратная победительница континентального первенства Дарига Шакимова, которая теперь, так же, как и приятельницы по команде, приложит все усилия для того, чтобы завоевать лицензию на главные старты планеты в Рио-де-Жанейро. 

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