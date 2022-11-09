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​​​​​​​На ринге всегда непросто

Дмитрий Норкин

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул, а казахстанец Айдос Ербосынулы перенес операцию после очередного поединка.

Часто поклонники бокса забывают, что поединки, особенно на профессиональной арене могут не только радовать своей зрелищностью и давать дополнительные эмоции. Это довольно-таки опасный вид занятий с возможными неожиданными последствиями.

Так, в воскресенье в Миннеаполисе (США) состоялись два поединка с участием наших спортсменов. И если экс-капитан сборной Казах­стана Абылайхан Жусупов довольно быстро победил (уже во втором раунде) техническим нокаутом американца Демаркуса Лейтона, то вот по итогам другого поединка нам уже пришлось волноваться.

Дело в том, что ранее непобежденный Айдос Ербосынулы в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA Regular встречался с другим непобежденным бойцом – кубинцем Давидом Моррелом и проиграл ему по итогам двенадцати раундов. В конце поединка он был нокаутирован, потом попал в больницу, и ему, как сообщает спортивное издание kstp.com, была проведена срочная операция.

Промоутерская компания Suleimen Promotions, которая представляет интересы Айдоса Ербосынулы, сделала офи­циальное обращение. «Пос­ле поединка за титул чемпиона мира Айдос Ербосынулы был помещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса. По словам медиков, угрозы для жизни нет, он будет под наблюдением около двух недель. Поскольку это связано с личной жизнью спортсмена, мы не можем распространять информацию. Сейчас представители компании Suleimen Promotions и PBC находятся рядом с Айдосом. Мы занимаемся организацией перевозки родителей и близких боксера в США. В настоящее время с нашей стороны регулярно проводятся брифинги с представителями промоутерских компаний TGB и PBC и телеканала Showtime», – говорится в заявлении компании.

Мы все надеемся, что наш боксер скоро пойдет на поправку.

Между тем главным событием в мире профи-бокса стал поединок российского боксера Дмитрия Бивола, который защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории в бою против мексиканца Хильберто Рамиреса.

Двенадцатираундовый поединок двух непобежденных боксеров состоялся в субботу на арене «Этихад» в Абу-Даби. И Дмитрий одержал
победу единогласным решением судей. Биволу сейчас 31 год, и он теперь имеет на своем счету 21 победу (11 – нокаутом) в 21 профессио­нальном поединке. Рамирес стал четвертым чемпионом мира в
карьере Бивола, которого он
победил. Ранее Дмитрий одерживал победы над канадцем Жаном Пас­калем, американцем Джо Смитом-младшим и мексиканцем Саулем Альваресом.

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