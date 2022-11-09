Статьи На ринге всегда непросто 9 ноября 2022 г. 0:00 Дмитрий Норкин Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул, а казахстанец Айдос Ербосынулы перенес операцию после очередного поединка. Часто поклонники бокса забывают, что поединки, особенно на профессиональной арене могут не только радовать своей зрелищностью и давать дополнительные эмоции. Это довольно-таки опасный вид занятий с возможными неожиданными последствиями. Так, в воскресенье в Миннеаполисе (США) состоялись два поединка с участием наших спортсменов. И если экс-капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов довольно быстро победил (уже во втором раунде) техническим нокаутом американца Демаркуса Лейтона, то вот по итогам другого поединка нам уже пришлось волноваться. Дело в том, что ранее непобежденный Айдос Ербосынулы в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA Regular встречался с другим непобежденным бойцом – кубинцем Давидом Моррелом и проиграл ему по итогам двенадцати раундов. В конце поединка он был нокаутирован, потом попал в больницу, и ему, как сообщает спортивное издание kstp.com, была проведена срочная операция. Промоутерская компания Suleimen Promotions, которая представляет интересы Айдоса Ербосынулы, сделала официальное обращение. «После поединка за титул чемпиона мира Айдос Ербосынулы был помещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса. По словам медиков, угрозы для жизни нет, он будет под наблюдением около двух недель. Поскольку это связано с личной жизнью спортсмена, мы не можем распространять информацию. Сейчас представители компании Suleimen Promotions и PBC находятся рядом с Айдосом. Мы занимаемся организацией перевозки родителей и близких боксера в США. В настоящее время с нашей стороны регулярно проводятся брифинги с представителями промоутерских компаний TGB и PBC и телеканала Showtime», – говорится в заявлении компании. Мы все надеемся, что наш боксер скоро пойдет на поправку. Между тем главным событием в мире профи-бокса стал поединок российского боксера Дмитрия Бивола, который защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории в бою против мексиканца Хильберто Рамиреса. Двенадцатираундовый поединок двух непобежденных боксеров состоялся в субботу на арене «Этихад» в Абу-Даби. И Дмитрий одержал победу единогласным решением судей. Биволу сейчас 31 год, и он теперь имеет на своем счету 21 победу (11 – нокаутом) в 21 профессиональном поединке. Рамирес стал четвертым чемпионом мира в карьере Бивола, которого он победил. Ранее Дмитрий одерживал победы над канадцем Жаном Паскалем, американцем Джо Смитом-младшим и мексиканцем Саулем Альваресом.