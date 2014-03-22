На родине Абая

На центральной площади возле театра им. Абая с приветственной речью выступили руководители города, ветераны, представители национально-культурных центров, духовенства. Затем началось театрализованное представление с участием артистов театра и лучших творческих коллективов города. Лейтмотивом пролога стала притча о том, что Наурыз собирает нас вместе, как и наших предков тысячи лет назад. И это не просто праздник прихода весны, а подтвержденная самой природой идея о том, что основа мироздания – это постоянное обновление. В это верил народ, чьей родиной стала Великая степь, и который сохранил ее в грозных битвах, чтобы потомки жили в мире.

Красочное шоу включало множество танцевально-музыкальных композиций, символизирующих единство народа страны, смену времен года, цикличность природных явлений. Героями представления стали мифические покровители людей Тенгри и Умай, олицетворяющие землю и небо – гармонию жизни, ее естественного круговорота, а также Томирис, Алтын Адам, известные батыры, Кыдыр-ата, который дал бата всем собравшимся. В университете им. Шакарима в рамках «Студенческой весны» выбрали «Жігіт сұлтаны-2014» – самого мужественного, эрудированного, находчивого молодого человека. Им стал студент филологического факультета Ермек Серикбай, который удивил и зрителей, и жюри. Парень не только бесстрашно ходил по битым стеклам, но и продемонстрировал уважение и любовь к национальным обычаям, свой патриотизм. А завершится городской праздник грандиоз­ным фейерверком.

Айгуль БИДАНОВА,

Семей