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​На родине Кажымукана
Ксения Черника

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из России, Узбекистана, Монголии и всех регионов Казахстана.

В течение двух дней борцы состязались в 8 весовых категориях. В абсолютной весовой категории выступили 32 борца. По итогам соревнований третье место занял монгольский борец Дорж Анар. В финальной схватке встретились Руслан Абдразаков (Алматы) и Серик Бердимурат (Монголия), где лучшим и сильнейшим стал Руслан Абд­разаков, которому и вручили главный приз – автомобиль «Нива».

Победители и призеры традиционного международного турнира по қазақ күресі, посвященного 148-летию Кажымукана Мунайтпасова, получили от организаторов памятные подарки. 

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