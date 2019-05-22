​На родине Кажымукана

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из России, Узбекистана, Монголии и всех регионов Казахстана.

В течение двух дней борцы состязались в 8 весовых категориях. В абсолютной весовой категории выступили 32 борца. По итогам соревнований третье место занял монгольский борец Дорж Анар. В финальной схватке встретились Руслан Абдразаков (Алматы) и Серик Бердимурат (Монголия), где лучшим и сильнейшим стал Руслан Абд­разаков, которому и вручили главный приз – автомобиль «Нива».

Победители и призеры традиционного международного турнира по қазақ күресі, посвященного 148-летию Кажымукана Мунайтпасова, получили от организаторов памятные подарки.