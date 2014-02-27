На родных кортах

Спорт
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В Астане в женском турнире Astana Women’s принимают участие спортсменки из 10 стран. Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса РК, нашу страну представляют Камила Керимбаева, Анастасия Епишева, Екатерина Клюева, Александра Гринчишина, Дина Жамиева, Екатерина Губанова, Гозаль Айнитдинова и Гульназ Докей. И вот первые результаты: Керимбаева и Епишева вышли во второй круг.

А на западе страны стартовал мужской турнир Aktobe Futures. За призовой фонд спорят теннисисты из Казахстана, России, Узбекистана, Словакии, Грузии, Италии, Эстонии, Беларуси и Кыргызстана. В основную сетку от Казахстана были заявлены Евгений Королев, Денис Евсеев, Сагадат Аяп, Тимур Хабибулин, Кайсар Бекимов, Куатбек Абиев и Роман Хасанов. В одиночном разряде успешно стартовали Королев и Евсеев, обыгравшие в первом круге соперников из Узбекистана и России, а Бекимов нанес поражение своему земляку Абиеву.

Юрий МАКАРОВ

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