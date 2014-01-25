На рубежах евразийской интеграции

Наиболее масштабным стратегическим ориентиром нового Послания считаю идею «Мәңгiлiк Ел» как реализацию мечты наших предков, желавших видеть достойный и великий Казахстан. Стремление двигаться по этому пути наше молодое государство обозначило с первых дней провозглашения независимости. Характерно, что уже тогда Президент четко осознавал, что достижение этой задачи невозможно без участия страны в процессах глобализации и интеграции в мировое сообщество на равных. Не случайно еще тогда, в 90-е годы прошлого века, Нурсултаном Назарбаевым была выдвинута инициатива развития экономической кооперации и интеграции на обширном евразийском пространстве. В то время в эту идею мало кто верил и мало кто поддерживал. Однако наш Президент исходил из того, что в современном мире вопросы интеграции в быстро меняющихся геополитических реалиях являются актуальными для абсолютного большинства стран. Поэтому среди семи главных ценностей «Мәңгiлiк Ел» наряду с национальной безопасностью обозначено глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем.

Эффективным инструментом реализации этого приоритета является его воплощение в различных интеграционных образованиях в рамках СНГ. За минувшие два с лишним десятилетия были созданы и реально действуют различные интеграционные структуры. К числу наиболее эффективных из них относятся ТС и ЕЭП, которые все больше строят свою деятельность на унифицированной правовой основе. В тесном формате регионального сотрудничества Казахстан, Россия и Беларусь активно продвигают формат согласованных действий в вопросах проведения общей макроэкономической политики, таможенно-тарифном регулировании, защите национальных рынков.

Уже пройдены такие важные этапы интеграции, как создание зоны свободной торговли, введение единого таможенного тарифа, учреждение наднацио­нальных органов. Евразийская экономическая комиссия Единого экономического пространства стала наиболее результативной из наднациональных структур. В докладе Европейского банка реконструкции и развития Transition Report 2012 создание ТС, ЕЭП и наднациональных компетенций определено как первый пример региональной интеграции в СНГ. Сейчас страны – участницы ЕЭП вышли на новый рубеж евразийской интеграции: организационное оформление полноценного Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Потенциал евразийской интеграции впечатляет своими масштабами. По расчетам экспертов, только совокупный объем экономик стран – участниц ЕЭП составляет 2,2 трлн. долларов, или 2,6% от мирового ВВП. Будущий интеграционный эффект в виде прироста ВВП к 2030 году может составить 900 млрд. долларов. Реализация этого огромного потенциала требует согласованных и синхронных действий правительств трех стран, бизнес-сообществ, отраслевых структур и местных администраций.

Все это в значительной мере повышает требования к законодательному обеспечению происходящих внутри и за пределами стран-участниц социально-экономических и политических процессов. Масш­табная работа по гармонизации законодательств трех стран уже началась. Главная задача этого процесса – создание правовой базы ЕЭП.

Сроки создания ЕврАзЭС уже определены – он нач­нет действовать с 1 января 2015 года. Как видно, практическое воплощение идей евразийской интеграции в определенной степени опережает научное осмысление этих процессов. По нашему мнению, можно выделить ряд особо важных направлений. К их числу прежде всего относятся вопросы евразийских интеграционных процессов в контексте глобальной политики. Они затрагивают такие аспекты, как соответствие ЕврАзЭС целям глобальной экономики, сосуществование ЕС и ЕврАзЭС, изучение опыта ЕС в интеграционном процессе ЕврАзЭС, наличие альтернативных моделей для ЕврАзЭС. Другое направление – развитие экономических интеграционных процессов в самом евразийском пространстве. Здесь заслуживают внимания вопросы определения проблем формирования ЕврАзЭС и путей их решения, состояние и перспективы развития Единого экономического пространства ЕврАзЭС, развитие взаимной торговли стран-участниц, отраслевые и региональные проб­лемы ЕврАзЭС, привлечение новых участников, ожидаемый экономический эффект Единого экономического пространства для стран-участниц и некоторые другие.

Наряду с теоретическим осмыслением этих процессов нельзя забывать о задачах методологического обеспечения и правового регулирования в рамках каждой страны. В настоящее время завершается подготовка документов по преобразованию ТС в ЕЭП. На май 2014 года назначены сроки завершения подготовки всех необходимых документов, а сам Евразийский союз должен начать работу уже с 1 января 2015 года. Поэтому наступивший 2014 год можно считать определяющим для дальнейшей интеграции ЕЭП и подготовки к открытию Ев­­рАзЭС­­­. На данном этапе одним из самых важных направлений можно считать вопросы правового регулирования процессов евразийской интеграции. Они должны включать такие актуальные аспекты, как трудовая миграция, переток капитала, демографическая ситуация, и некоторые другие. Перед депутатами парламентов наших стран стоит важная задача – унифицировать все документы к этому сроку.

Сделать это не просто, так как каждая суверенная страна на протяжении двух последних десятилетий формировала свою законодательную базу. И кому-то может показаться, что такая унификация – посягательство на их суверенитет. Но в противном случае начало работы Евразийского экономического союза могут осложнять различные неувязки. Не является секретом, что интересы трех стран пока согласованы не по всем вопросам. Поэтому одна из наших ближайших задач – избежание политизации в интеграционных процессах.

Позиция Казахстана, который выступает против политизации евразийской интеграции, была озвучена, например, на минской встрече трех президентов. Время показало, что политические дискуссии неизбежны, и они уже начались. У противников ЕврАзЭС есть свои доводы, которые они хотят довести до общественности, используя информационные тренды в своих интересах. Поэтому парламентарии должны уметь отличить политические выпады оппонентов от рутинной работы по модификации законопроектов в интересах интеграции. Здесь нужно достаточно четко разделять сложившиеся традиционные суждения о том, что и при существующей экономической политике каж­дая из наших стран показывает экономическую состоятельность. Да, это так. Страны ТС сегодня являются экономически успешными государствами и благодаря наличию богатых природных ресурсов могут и дальше успешно вести национальное хозяйство. Казахстан в этом плане имеет, возможно, наиболее продвинутые позиции и хорошие перспективы стратегического характера.

Как один из инициаторов и лидеров интеграционного процесса Казахстан активно приступил к завершающей фазе создания ЕАЭС и вступления в ВТО. Но, тем не менее, уместно и нам задать самим себе простой вопрос: а что мы хотим от евразийской интеграции?

Закрепить свои национальные успехи и, отказавшись от любой интеграции, сохраняя суверенитет, доказывать всему миру свою сверхсостоятельность? Но ведь весь мир идет по пути глобального углубления интеграционных процессов, и, сохраняя свою независимость, в этом участвуют как развитые, так и развивающиеся страны. Отказываясь от интеграции со старыми и надежными партнерами, мы тем самым опять становимся в позицию «догоняющих» теперь уже мировой «лайнер» экономического и социального прогресса, так как сами будем пытаться стать всего лишь национальным экономическим «локомотивом». А это – вчерашний день.

Очевидно, что путь в глобальную экономику – это путь экономической интеграции. Создание ЕврАзЭС – не выдумка президентов и не новый политический альянс. Этот союз необходим, чтобы расширять рынок, привлекать еще более масштабные инвестиции, соответствовать уровню и стратегии современных конкурентоспособных государств. Мировая практика сегодня располагает богатейшим опытом интеграционных объединений. И она подтверждает, что все идет от простого к сложному – от торговых и таможенных соглашений до все более углуб­ляющейся интеграции стран. Мы уже вступили на этот путь, создав Таможенный союз. За последние 5 лет значительно расширилась правовая база евразийской интеграции, принято около 30 законов по укреплению ЕврАзЭС и свыше 60 в рамках ТС. Сейчас мы уже перешли к новому этапу более глубокой интеграции – формированию Единого экономического пространства. Поэтому следующий логический шаг – это выстраивание еще более сложных конструкций интеграционных объединений. И первая его модель – это Евразийский экономический союз – ЕврАзЭС. Это понимание должно быть у каждого депутата Парламента, и мы призваны довести его до каждого гражданина страны. Как депутат Сената, я прекрасно понимаю, что без такого единого восприятия интеграционных преобразований на евразийском пространстве не будет и единения в законо­творческом процессе.

Нам предстоит пересмотреть целый ряд законов и кодексов, внести в них поправки и принять новые законы. По предыдущему опыту знаю, что при работе над любым законопроектом нужно не потерять национальный дух и уловить суть вносимых изменений. Это тем более важно при унификации законодательства трех стран, ведь модернизация не должна растворить национальную самобытность. Вносимые изменения должны включать усовершенствование действующих механизмов эффективного экономического и социального развития. По большому счету, перед парламентариями стоит сложная задача – обеспечить адекватную защиту интересов каждого казахстанца, общества и всего государства в рамках евразийской интеграции. И здесь на одно из первых мест выходит защита отечественного бизнеса, создание для него еще более выгодных условий функционирования и развития в рамках евразийской экономической интеграции.

Функционирование отечественного бизнеса в рамках ТС и ЕЭП уже доказало свою эффективность. На товарно-потребительских рынках увеличились объемы товаров белорусских и российских производителей. Доля импорта Казахстана из стран ЕЭП от его общего объема увеличилась с 32% в 2009 году до 40% в 2012 году. Взаимная торговля Казахстана с Россией выросла в среднем на 7%, а с Беларусью – на 10%. Мало того, по мнению международных экспертов, постепенно улучшается бизнес-климат в трех странах. Рейтинг условий для ведения бизнеса, рассчитываемый группой Всемирного банка, был повышен для стран ТС (Doing Business 2013). В рамках ЕврАзЭС для казахстанского бизнеса открываются еще более широкие перспективы.

Между тем представители бизнес-структур не всегда имеют возможность получить информацию из первых рук о том, что ожидает созданное ими предприятие в условиях ЕврАзЭС. Будут ли доступны рядовому предпринимателю эти крупномасштабные инвестиции и насколько сложно их реально можно будет получить? Это также касается и банковских услуг – процентные ставки за кредиты постоянно растут. Даже при отсутствии большой конкуренции их получение для рядового предпринимателя и простого гражданина остается существенной проблемой на фоне нарастания административного давления со стороны банковских структур.

Насколько должна сократиться безработица в связи с введением значительного числа новых рабочих мест? Ведь уровень оплаты труда на новых и старых производствах в разных регионах будет провоцировать динамику изменений рынка труда и поиск приемлемых рабочих мест. Какие возможности для этого будут созданы в ЕврАзЭС и как будет регулироваться перемещение рабочей силы? На эти и другие аналогичные вопросы пока мало вразумительных ответов и правовых механизмов их регулирования в пользу бизнеса и рядовых граждан.

Здесь следует обратить внимание и на такой аспект, как вступление в ВТО. Президент Казахстана на минской встрече руководителей трех государств указал на необходимость вступления Казахстана в ВТО до того, как начнет работу ЕврАзЭС. Актуальность этого вопроса очень велика. По словам Президента, это связано с тем, что достигнутые договоренности могут быть пересмотрены, а это затянет процесс вступления республики в эту организацию еще на долгие годы. В связи с этим необходима также гармонизация уровней обязательств Казахстана и России перед странами – членами ВТО.

По-нашему мнению, более подробного рассмотрения заслуживает еще один аспект евразийской интеграции. А чем, собственно, важен интеграционный вектор для рядовых казахстанцев, что он даст прос­тому человеку? Очевидно, что мы по-прежнему забываем, что все наши реорганизационные и управленческие усилия должны исходить из интересов простых граждан. А им часто непонятно, какие выгоды из интеграционных процессов они получат.

Казахстанцы, уехавшие в свое время в Германию, говорили нам, что с образованием ЕС они получили право безвизового выезда в соседние страны. Во всех странах были подняты социальные стандарты жизни, повышен уровень оплаты труда, снижен административный произвол и законодательно закреплены многие социальные достижения. Это и сегодня является мощным стимулом привлечения в ЕС новых государств. Поэтому рядовых казахстанцев волнует вопрос: какие преимущества все мы получим от вступления в Евразийский союз и что нас в этом плане ожидает? Даже поверхностный обзор казах­станских СМИ показывает, что, кроме мало кому понятных макроэкономических прогнозов, по этому вопросу существует дефицит информации.

Сегодня стоит задача сделать сторонниками евразийской интеграции всех казахстанцев. А для этого надо, чтобы каждый гражданин республики знал, что его личные доходы и возможности будут в среднем солидарны с этими категориями в других странах Евразийского союза. По этим и другим причинам мы и должны создать унифицированные правовые рамки наших законодательных систем.

Очевидно, что каждая из стран – участниц ЕврАзЭС располагает собственным, безус­ловно, уникальным опытом в этом направлении. А как мы должны строить эту работу дальше в системе межгосударственных интеграционных связей? Наша задача – собрать самые ценные крупицы уже имеющегося в этом направлении опыта и сделать его общим достоянием. И в этом направлении предстоит большая работа по унификации существующей законодательной базы. В том числе – детализировать наиболее существенные аспекты проблем и выработать новые документы в рамках уже принятого МПА СНГ модельного Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Для нас этот вопрос важен еще и потому, что в Казахстане в короткие сроки проведен новый этап административной реформы. Уже внедрена новая модель государственной службы. В 7,5 раза сократилось количество политических служащих, сформированы два корпуса государственных служащих. Наиболее высокие требования установлены для корпуса «А». При этом в цент­ральных органах обновилось 15% руководящих кадров исполнительных органов, а в регионах обновилась треть всех акимов районов и городов. В ходе реформы на сельский уровень переданы 5 000 штатных единиц, закреплено 67 государственных функций. На демократических выборах избрано 2,5 тыс. местных акимов – 91% всех акимов страны. Сельские акимы получили право собирать налоги, формировать бюджет и финансировать решение местных проблем при участии самих жителей, через сходы местного сообщества. Однако в условиях Евразийского экономического союза права местных акимов должны быть расширены до уровня полномочий их коллег по ЕврАзЭС.

Новое Послание Главы государства нацеливает нас на то, что масштабные задачи евразийской интеграции Казахстан должен решать в контексте общих целевых установок Казахстанского пути-2050. Безусловно, это требует оперативно решать вопросы законодательного обеспечения стратегических установок.

Парламентариям предстоит большая и серьезная работа по выявлению и исключению неработающих правовых актов, а также по приведению действующих правовых норм в соответствие с вызовами времени и разработке новых законодательных проектов, обеспечивающих законотворческую деятельность в перспективном аспекте. Очевидно, что в текущем году значительную часть работы депутатов двух палат Парламента будут занимать и вопросы законодательного обеспечения процессов евразийской интеграции.

Елеусин САГИНДИКОВ,

депутат Сената Парламента РК