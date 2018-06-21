Экономика
На рынке нефти ждут дефицит в ближайшие десять лет
Уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня даже в самых труднореализуемых сценариях, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. В четверг утром он выступил на собрании акционеров в Красноярске, передает Interfax.

"Мировой экономический рост, поиск путей ускоренного повышения благосостояния населения, прежде всего, на развивающихся рынках, на многие десятилетия вперед определяет рост мирового спроса на продукцию нефтяной отрасли, при этом рост будет касаться как транспорта, так и продукции глубоких переделов нефтехимии. Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня, хотя еще пять лет назад немногие верили в то, что по итогам 2017 года спрос на углеводороды составит 98,2 миллиона баррелей в сутки, прибавляя по 1,3 процента в год", – отметил Сечин.

"Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти – ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет. Дефицит нефти – превышение спроса над предложением – оценивается на уровне 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году", – подчеркнул глава "Роснефти".

В презентации Сечина к выступлению отмечается, что для устранения дефицита предложения требуется 15 млн барр./сут. новой добычи.

Отдельно обсудили рост цен на бензин. Причинами Сечин назвал девальвацию рубля, рост мировых цен на нефть и непривлекательность переработки в стране.

"Во-первых, надо учитывать, что определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля. Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась... Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", – сказал он.

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны.

"А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно", – подчеркнул Сечин.

Третья причина – непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

"Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", – отметил он.

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