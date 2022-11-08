«КазМунайГазу» поручено рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

Актуальный вопрос наращивания мощностей нефтехранилищ поднял во время встречи с общественностью Атырауской области Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz.

Президент РК отметил, что «на сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология».

«Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев.

Поручаю компании «КазМунайГаз» с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ», – сказал глава государства.