​На рынок приходит «Иджара»

Как сообщается в пресс-релизе БРК, финансовый продукт будет внедряться через его «дочку» – АО «БРК-Лизинг». Соответствующий меморандум подписали председатели правлений всех трех участников проекта. Стороны планируют продвигать в Казахстане один из исламских финансовых продуктов – «Иджара». Его суть – приобретение и передача в аренду имущества с возможностью дальнейшего выкупа. AlHilal окажет методологическую помощь при финансировании «БРК-Лизинг».

«Мы ставим задачу расширить линейку финансовых продуктов, – прокомментировал сделку глава БРК Болат Жамишев. – В том числе, внедряя исламское финансирование «Иджара», поскольку оно схоже с природой финансового лизинга. А опыт одного из наи­более динамично развивающихся банков ОАЭ будет ценным в рамках реализации наших планов».