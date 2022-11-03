​​​​​​​На сахарной игле

Излечить человечество от «сахарной наркомании» теперь уже невозможно. Бессильными здесь оказываются и разного рода заменители-подсластители. Какие отношения человека с сахаром не будут опасными, мы выясняли у заведующей кафедрой эндокринологии КазНМУ им. C. Асфендиярова, кандидата медицинских наук Светланы Большаковой.

– Светлана Викторовна, сахар часто называют пустым продуктом: в нем нет ни витаминов, ни микроэлементов, вообще ничего, кроме сахара. Почему же мы к нему так привязаны?

– Сахар – это углевод, в очищенном виде он состоит только из глюкозы и фруктозы. Но глюкоза нам необходима – это главный источник энергии, и организму легче израсходовать именно углеводы, чем белки или жиры. Очень любят глюкозу клетки головного мозга, именно из нее черпается энергия для их полноценной жизнедеятельности. Известно также, что благодаря сахарам возможно усвоение продуктов, богатых белками и жирами.

– Правда ли, что большое потребление сахара вызывает различные эндокринные заболевания, в том числе ожирение?

– Если говорить о научно обос­нованных выводах о связи высокого содержания сахара в рационе человека и эндокринных заболеваний, то таких исследований не проводилось, в том числе национальных.

Как специалист, я могу утверж­дать, что сам по себе сахар не вызывает сахарного диабета и других эндокринных заболеваний. У них совсем другой патогенез. То есть здоровому человеку, без проб­лем с углеводным обменом и без лишнего веса, вреда от сладкого не будет. Но, с другой стороны, когда есть признаки избыточной массы тела, употреб­ление слишком большого количества сладкого плюс низкая физическая активность вполне могут привести к развитию диа­бета второго типа.

Еще раз подчеркну: если общее количество потребляемых калорий находится в пределах здорового диапазона, то сахар не будет создавать угрозы ожирения.

– Как в таком случае действует в организме избыточный сахар и какие проблемы чаще вызывает?

– Такие исследования тоже не проводились, поэтому на эту тему можно говорить в рамках общих представлений науки. Как с углеводами в целом, избыточное употребление сахара при общем переедании дает дополнительные калории, и если человек их не расходует, то они превращаются в жировую ткань.

Но в чистом виде мы съедаем относительно немного сахара, его основная часть поглощается в виде конфет, тортов, сладких напитков, мучных изделий, фастфуда, а также картофеля, макарон, колбас. Проблема в том, что это легкоусвояемые углеводы, переизбыток которых угрожает ожирением внутренних органов, что, в свою очередь, становится причиной нарушения обмена веществ и гормональной активности. Так возрастает риск образования опухолей. Вот это действительно доказанный факт.

– А что говорят Ваши личные наблюдения: в нашей стране потребляется много сладкой продукции?

– Я бы сказала так: в нашей стране существует проблема неправильного питания, пере­едания и распространения ожирения. Если сравнивать пищевое поведение в прошлом и нынешнем веке, то разница окажется очень существенной. В моем детстве мы ели торт только по праздникам, а сейчас такие праздники происходят в семьях чуть ли не каждый день. Главное наказание для современного ребенка – запрет смартфона или телевизора, а для нас самой ужас­ной повинностью было остаться дома и не пойти на прогулку. Стало нормой заходить на сеанс в кинотеатре с едой, а это сладкая кукуруза и газированные напитки – как раз те самые «быстрые» углеводы, которые поглощаются бесконтрольно, «между делом».

Я думаю, акцент в этом вопросе нужно делать на детей. Из-за потребления высококалорийной пищи и малоподвижного образа жизни они становятся первыми жертвами «эпидемии ожирения», захватывающей мир.

В 2020 году Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава при финансовой поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ собрал данные в рамках оценки доступа к воде, санитарии и гигиене в школах республики. Так вот исследования показали, что распространенность избыточной массы тела среди казахстанских детей в возрасте 6–9 лет составляет 20,6%, а ожирения – 6,6%.

Среди взрослого населения картина не лучше. Средняя распространенность избыточной массы тела у людей от 15 лет и старше составила 29,7% у женщин и 33,9% у мужчин; ожирения – 25,8% у женщин и 15,3% у мужчин.

– Почему среди «опасных» сладких продуктов первыми называют газированные напитки и борьбу с ожирением во всем мире начинают именно с них?

– Вероятно, причина в их воздействии на организм. При употреблении сладких газированных напитков происходит резкое повышение уровня сахара в крови. Это негативный для организма фактор, который особенно опасен для людей с сахарным диабетом, потому что приводит к развитию острых и хронических осложнений, а в итоге к существенному ухудшению качества жизни.

Общественные организации по всему миру ведут войну со сладкими напитками не одно десятилетие. Я не могу давать оценку этому способу отлучения от «неправильного» питания. Хочу только отметить его однобокий подход – он сужает суть проблемы. Ведь почему-то считается, что заменой газировки могут стать продающиеся в магазине соки. Это заблуждение, потому что они – все та же сахарная бомба, разве что без газов. В соках фабричного производства практически такое же количество быстрорастворимых углеводов, что и в сладких газированных напитках.

– В качестве решения проб­лемы последствий сахарной зависимости рекламируются всевозможные сахарозаменители. Какое у Вас мнение на этот счет?

– Я бы начала этот разговор с развенчания всеобщих заблуж­дений.

Миф № 1. Сахарозаменители полезны для здоровья: раз подсластители содержат меньше калорий и часть из них получают непосредственно из фруктовых экстрактов, то они положительно влияют на организм. На самом деле это не совсем так. Незначительное снижение сахара у больных сахарным диабетом при переходе на подсластители наблюдалось, но на осложнения заболевания никоим образом не повлияло.

Миф № 2. Сахарозаменители помогают похудеть: поскольку в них меньше или вообще нет калорий, то они отлично подойдут для программы снижения веса. Это тоже самообман. В научном журнале «Клеточный метаболизм» были опубликованы результаты исследования, которое доказало, что использование искусственных сахарозаменителей (например, сукралозы), наоборот, приводило к перееданию. Это связано с тем, что у людей формируется неправильная оценка калорийности рациона – вместо сахара они начинают заполнять освободившееся место другими продуктами.

Миф № 3. Сахарозаменители снижают вероятность возникновения рака. На самом деле не существует никаких доказательств положительного или отрицательного влияния сахарозаменителей на профилактику рака.

Отдельно остановлюсь на фруктозе – самом распространенном сахарозаменителе. Миф о ее пользе связан с тем, что фруктоза содержится в ягодах-фруктах. На многих продуктах, особенно для больных сахарным диабетом, часто пишут: сахар заменен на фруктозу, и их безопасно принимать. Это неправда, продукты с таким заменителем тоже калорийны и повышают уровень сахара в крови. Ценность фруктов не в содержании фруктозы, а в большом количестве клетчатки.

– Как Вы относитесь к административным мерам в деле борьбы с ожирением. Например, поможет ли снизить потребление «опасной» еды введение акцизов?

– Да, я слышала, что в Казахстане планируют ввести акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки, обосновывая это заботой о здоровье нации. Но для меня это такой вопрос, на который нет однозначного ответа.

С одной стороны, мы думаем, что со снижением производства сладких напитков уменьшится и количество больных с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией. Но, с другой стороны, в их развитии «участвуют» не только сладкие напитки, но и еще много других факторов.

Скорее, стоит смотреть на проб­лему шире. Нужно прививать здоровый образ жизни с раннего детства, мотивировать людей на выбор правильного питания. Я всегда говорю своим студентам, что пищевые привычки исходят из семьи. Если в ней приоритетными считаются здоровый рацион, физическая активность, умеренное потреб­ление мучных и сладких продуктов, то таких проблем, как избыточная масса тела, не будет.

Нужно прививать детям любовь к спорту. Наверное, нам легче жилось в нашем детстве – не было компьютеров, гаджетов, множества развлечений, фастфудов и тому подобного, и мы не видели столько гастрономических изысков. Зато целыми днями бегали на улице, еще успевали читать книги.

Я и сейчас стараюсь ходить в день не меньше 10 тысяч шагов, больше есть фруктов и овощей. Конечно, и в моем рационе встречается «неполезное» – я ведь хожу в гости, на праздники, и там мы пьем те же самые высококалорийные соки, но тем не менее не имею избыточного веса.

Возвращаясь к сахаросодержащим напиткам, скажу, что начать можно было с ограничения их рекламы, сейчас ее слишком много. Возможно, этого оказалось бы достаточно для снижения потребления.

– Если Вы слышали об акцизе на сладкие напитки, то наверняка знаете, что сборы от него обещано направлять на развитие государственного здравоохранения. Могла бы эндокринология претендовать на них в первую очередь?

– Это было бы вполне справедливо, учитывая состояние нашей отрасли. В Казахстане нет специализированного научного центра для изучения проблем эндокринологии, какие есть у большинства направлений медицины. В клиническом институте эндокринологии и диабетологии должны разрабатываться национальные программы, проводиться приоритетные исследования в области сахарного диабета, патологий гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной железы, нарушений репродуктивной системы, детской эндокринологии и многих других. Учитывая, какой размах сегодня получает распространение заболеваний, связанных с нарушением деятельности желез внутренней секреции, это важнейшая задача для государства.