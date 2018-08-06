На саммите в Актау 12 августа подведут итоги 20 лет переговоров о статусе Каспия
Анастасия Прилепская
На предстоящем 12 августа в Актау V саммите прикаспийских государств ожидается подведение итогов 20 лет переговоров о правовом статусе Каспия. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов на церемонии награждения победителей конкурса "Казахстан глазами зарубежных СМИ", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас мы готовимся к пятому прикаспийскому саммиту, который состоится 12 августа в Актау. Это будет очень важное событие для всех пяти прикаспийских государств, поскольку ожидается подведение итогов переговоров, длящихся более 20 лет по определению правового статуса Каспия", – сказал министр.
Он также напомнил, что планируется ряд важных для Центральной Азии событий. Так, саммит Международного фонда спасения Арала намечен на 24 августа и пройдет в городе Туркменбаши (Туркменистан). Кроме того, в Астане в октябре текущего года планируется проведение VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, тема предстоящей встречи "Религиозные лидеры за безопасный мир".