В мире
На самом известном небоскребе Нью-Йорка появились изображения вымирающих животных
Световые проекции изображений животных, находящихся под угрозой исчезновения, появились  вечером на одной из стен самого известного небоскреба Нью-Йорка – 102-этажного Empire State Building, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС. Акция, ставшая первой в своем роде, организована защитниками природы, чтобы привлечь внимание к борьбе за сохранение вымирающих видов.

Динамические "световые картины", в том числе снежного барса, редких обезьян, скатов, птиц, змей и морских животных, сменялись под музыку композитора Джея Ральфа на участке стены здания площадью примерно 115 на 57 метров до полуночи по местному времени (07.00 мск). Изображения создаются с помощью 40 мощных прожекторов, установленных на крыше одного из соседних строений.

Идея проведения акции принадлежит режиссеру и директору американской природоохранной организации Oceanic Preservation Society Луису Сайхойосу, а также руководителю специализирующейся на освещении зданий калифорнийской компании Obscura Digital Трэвису Трелкелу.

Как отметил Сайхойос, цель мероприятия состоит в том, чтобы ясно показать, чего лишится мир в случае исчезновения этих животных.

"Мы пытались создать нечто прекрасное, а не что-то такое, что шокировало бы людей, – сказал Трелкел. – Рассчитываем, что нашему примеру последуют и другие. Это было бы великолепно".

Небоскреб Empire State Building организаторы выбрали из-за его мировой известности, однако на то, чтобы добиться от властей крупнейшего мегаполиса США разрешения на проведение акции, им потребовалось около трех лет. Оно было получено лишь месяц назад. Общая стоимость мероприятия составила примерно $1 млн. Эти средства были предоставлены по большей части из благотворительных фондов.

"Концепция сочетания искусства и городского пейзажа при наличии значимой для общества идеи – это просто замечательно", – сказал директор фонда, в собственности которого находится знаменитый небоскреб, Энтони Малкин. Традиция подсвечивать верхнюю часть Empire State Building разными цветами в связи с важными событиями существует с 1976 года, однако, как отметили организаторы, динамические световые проекции высокого разрешения на его стенах ранее еще никогда не появлялись.

Популярное

Все
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности госаппарата
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Аэропорт Алматы получил сообщение о заминированном самолете
Один "несведущий" чиновник может испортить имидж всей структуры. О доверии казахстанцев госорганам
Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника Президента Казахстана
В чем причина снижения авторитета маслихатов, рассказал эксперт
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Первые 300 современных трансформаторов сошли с конвейера Петропавловского электротехнического завода
Сервис ряда поликлиник Жамбылской области не выдерживает никакой критики
От «карманных» маслихатов – к эффективному самоуправлению
Дефицит каких врачей ощущается в Казахстане сильнее всего
"Скамейки запасных" короткие не только в исполнительной власти, но и в представительной ветви
13 апреля 2022
Вопросы взаимовыгодного сотрудничества с представителями бизнеса обсудили в акмолинском учреждении
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
13 апреля 2022
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»

Читайте также

В мире
Испанским ученым удалось напечатать на 3D-принтере вегетари…
В мире
Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайше…
В мире
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов в…
В мире
Выборы президента проходят во Франции
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021