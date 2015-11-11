​На самотек пускать нельзя

697
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Глава региона Бердыбек Сапарбаев провел совещание на территории индустриальной зоны (ИЗ) с руководителями облакима­та, облмаслихата, исполнительных органов, предприятий и учреждений. На встрече были рассмотрены два вопроса – ход строительства индустриальной зоны и работа АО «НК «СПК «Актобе». Как проинформировал руководитель управления индуст­риально-инновационного развития Марат Балмуханов, общая площадь ИЗ составляет 200 га. Строительство инфраструктуры начато в июне 2014 года, общая сумма инвестиций на строительство составляет 5,5 млрд тенге.

В прошлом году на прокладке наружных и внутренних инженерных сетей освоено 3 млрд тенге. В 2015-м выделено 1,9 млрд тенге, из них за 10 месяцев освоено 1,7 млрд тенге, или 97,6% к плану отчетного периода. Ведутся работы по благоустройству территории индустриальной зоны, прокладке водо-, газо- и электроснабжения, автомобильной и железной дорог, ливневой канализации и телефонизации.

Построено здание административно-бытового комплекса. На территории ИЗ будут размещены около 10 крупных и средних заводов и более 30 малых предприятий, созданы тысячи новых рабочих мест. В настоящее время субъекты бизнеса подали 5 заявок на сумму 31,5 млрд тенге, из них одобрены заявки ТОО «Улан компаниясы», ТОО «Спецтехника», ТОО «МР Ойл Газ Энерджи Инвестмент LTD».

На совещании был заслушан также отчет председателя правления АО «НК «СПК «Актобе» Алимжана Усенгалиева по итогам 2014 года. За это время прибыль СПК составила 11 млн тенге. С начала создания СПК совместно с партнерами реализованы 7 инвестпроектов на сумму более 6,1 млрд тенге, из них сумма инвес­тиций СПК – 672 млн тенге (11% от общей стоимости проектов). В СПК 17 дочерне-зависимых организаций с разными долями участия, созданных в рамках реализации государственных программ, инвестиционной деятельности и недропользования. Алимжан Усенгалиев рассказал о проблемах по инвестиционной и текущей деятельности, программам развития, поддержке инвес­тиционной и инновационной деятельности на территории области.

Заслушав доклады руководителей, Бердыбек Сапарбаев выразил неудовлетворение постановкой дела. Главная задача индустриальной зоны – привлечение инвесторов – выполняется не должным образом. Особое внимание глава региона обратил на отсутствие контроля над реализацией проектов со стороны СПК «Актобе». Он поручил конкретизировать работу в сфере инвестиций СПК и стать настоящим организатором.

Коммунальный рынок «Табыс» и овощехранилище, которые построены на государственные средства, работают в убыток. На коммунальных рынках цены на некоторые товары первой необходимости выше, чем на других рынках. В частности, ТОО «Азия Агро Холдинг» работает не в полной мере, поэтому поставлен вопрос о расторжении договора с этой компанией. СПК «Актобе» поручено усилить работу по возвращению инвестиционных долгов. Внесено предложение провести заседание совета директоров и ввести в его состав депутатов и ответственных предпринимателей.

Руководитель региона потребовал улучшить работу СПК, ускорить строительство инфраструктуры в инвестиционной зоне, а все технические работы завершить к 1 декабря. Конт­роль за поручениями возложен на заместителя акима области Гали Искалиева. На очередном заседании совета директоров СПК «Актобе» с участием главы региона Алимжан Усенгалиев освобожден от занимаемой долж­ности. Расширен состав совета до девяти членов.

Популярное

Все
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Новая Конституция и судебная реформа в Казахстане
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Важно объединиться вокруг реформ Президента
Урок в режиме AI
Ученые поддержали проект Конституции
Где контроль, там и качество
В основе – государственные и национальные интересы
Золотой клинок Руслана Курбанова
Фундамент образованного и инновационного Казахстана
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Драма на домашнем корте
Семь вершин Тяньцзиня
Индустрия на ИИ-волне
Миссия – помогать и развивать
Токаев дал три месяца на разработку нового плана по развитию СЭЗ
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Бронзовый успех
Первые старты
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Возрождая кукурузную житницу
Предоставят льготные кредиты
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
С акцентом на рациональное землепользование
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]