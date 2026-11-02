На сайте Курултая открыт спецраздел для приема предложений экспертов

Спецраздел создан для направления предложений в 8 экспертных советов, созданных при парламентском Комитете по цифровизации, инновациям и науке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Фото: пресс-служба Курултая

Данная инициатива направлена на развитие открытого диалога с гражданами и экспертным сообществом, сбор предложений по совершенствованию действующего законодательства, а также новых идей и инициатив в соответствующих сферах.



Теперь каждый гражданин и специалист может направить свои предложения через официальный сайт Курултая. Наша общая цель — учитывать мнение общества и экспертного сообщества при выработке эффективных решений, способствующих развитию страны.