Общество
На селекторном совещании в Правительстве рассмотрена ситуация с вакцинацией против кори в Казахстане
Сергей ОСАНОВ
В Үкімет Үйі заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев провел селекторное совещание, в ходе которого рассмотрена ситуация, сложившаяся в республике после старта массовой вакцинации против кори, сообщает Kazpravda.kz.

В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств, местных исполнительных органов. Как было отмечено, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, для дополнительной иммунизации лиц в возрасте 15–19 лет был закуплен 1 млн доз коревой моновакцины. Выбор возрастной группы 15–19 лет обусловлен высоким показателем заболеваемости среди подростков, восприимчивых к кори. Вакцинация проводилась моновакциной против кори (живая ослабленная). Данная вакцина прошла предварительную квалификацию Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году и поставляется в 45 стран по линии ЮНИСЕФ.

По состоянию на 19 февраля 2015 года в Казахстане привито 59,4% из числа подлежащих вакцинации 881 тыс. детей. На 24 февраля за медицинской помощью обратились 185 человек, что составляет 0,03% от общего количества вакцинированных. По результатам осмотра обратившихся детей установлено, что в большинстве случаев предъя­вляемые ими жалобы связаны с индивидуальной чувствительностью организма на введение вакцины. Медицинская помощь детям оказывается в полном объеме, при необходимости осуществляется их госпитализация в стационар для динамического наблюдения. На данный момент проведение вакцинации от кори в республике приостановлено.

По итогам совещания Б. Сапарбаев поручил обеспечить проведение качественной экспертизы вакцины, а также создать республиканскую рабочую группу по координации деятельности регио­нальных комиссий в части проверки соблюдения требований при массовой вакцинации и установлению причин поствакцинальных реакций. Наряду с этим вице-премьер дал указание усилить контроль над дальнейшим проведением иммунизации в соответствии с Национальным календарем прививок. Центральным и местным госорганам поручено провести разъяснительную информационную работу в СМИ во избежание спекуляций на данную тему.

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