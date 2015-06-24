На семинаре-тренинге

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
В качестве слушателей были приглашены госслужащие, занимающиеся вопросами межэтнических и межконфессиональных отношений, этнополитики – специалисты акиматов и маслихатов, сотрудники региональных структур РГУ «Қоғамдық келісім», руководители этнокультурных, религиозных и молодежных объединений Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей. В рамках встречи состоялся «круглый стол» «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ: вопросы обеспечения идентичности и единства общества». Были поставлены задачи и определены приоритеты государственной этнополитики на современном этапе в рамках Плана нации, проведены тренинги по формированию правовой культуры и толерантности, обсуждены культурно-философские основы идеи «Мәңгілік Ел» и механизмы обеспечения национального единства и общественного согласия. В ходе занятий были созданы дискуссионные площадки для обмена мнениями и опытом работы по вопросам правового обеспечения государственной этнополитики и межэтнических отношений.

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