Свежий выпуск На сессии Венецианской комиссии Ольга ФАЙНШТЕЙН

Казахстан уже много лет плодотворно сотрудничает с комиссией и с 2012 года является ее членом. Как сообщила пресс-служба КС РК, в своем выступлении Игорь Рогов проинформировал Венецианскую комиссию и международную юридическую общественность о мерах по реализации институциональных реформ Главы государства в сфере верховенства закона.

Выполняя поручение Президента РК, Игорь Рогов вручил главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио юбилейную медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» за его весомый вклад в обеспечение верховенства Основного закона Казахстана.

Также 26–27 октября запланировано посещение председателем КС РК штаб-квартиры комиссии в Страсбурге, в ходе которого состоится встреча с ее руководством и будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

28–29 октября ожидается участие И. Рогова в региональной конференции органов конституционного контроля стран Центральной Азии на тему «Роль Конституционного суда в обеспечении верховенства Конституции».