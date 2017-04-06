​На север за работой

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Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Впервые в Южном Казахстане прошла межрегиональная ярмарка вакансий, на которой жителям Южного Казахстана предложили сразу 1 785 вакансий в сфере производства, образования, здравоохранения, государственного управления, сельского хозяйства и строительства. И это лишь часть рабочих мест, которые могут получить южане в Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Делегацию Северо-Казахстанской области возглавил замес­титель акима области Аскар Сакипкереев. Этот регион один из первых включился в программу переселения. Еще в 2015 году сюда переехали 12 семей из ЮКО. В прошлом году за первопроходцами последовали еще 125 семей. В общей сложности более 700 человек переехали на постоянное место жительства на север, все они обустроились и работают.

Костанайская область в прошлом году приняла только 19 семей, хотя спрос на рабочие руки в регионе огромный. Уже сегодня требуется как минимум 1 300 специалистов, без учета того, что реализуются десятки проектов по развитию промышленного и аграрного секторов, строятся больницы и школы. В одном только селе Забеловка срочно нужны пять механизаторов, два сварщика, агроном и ветеринар, два животновода.

– В южном регионе имеется значительный избыток трудовых ресурсов, в то время как в северных регионах рабочих кадров не хватает, – сказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, открывая ярмарку вакансий. – Надеюсь, мы таким способом поможем жителям ЮКО найти работу по своей специальности. Государством будут выделяться субсидии на переезд и покрытие расходов по аренде жилья в течение года. Подчеркну, что переселение из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные исключительно добровольное по обоюдной заинтересованности как работника, так и работодателя.

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, стартовавшая с начала года, как раз предус­матривает массовое обучение востребованным профессиям и основам предпринимательства, создание условий гражданам, включая кредитование, содействие в трудоустройстве и поддерж­ку трудовой мобильности. Для выпускников школ, которые не поступили в учебные заведения, будет организовано бесплатное профтехобразование на базе колледжей на протяжении двух с половиной лет. Повсеместно откроют и краткосрочные курсы профессионального обучения. Для жителей глубинки создадут мобильные учебные центры.

Разработка программы обус­ловлена демографическим и миграционным дисбалансом, сложившимся в стране. По некоторым прогнозам, уже к 2050 году более половины казахстанцев будут проживать в южных регионах. К этому времени численность населения там может вырасти почти на 5 млн. А в северных областях наоборот: возможно сокращение численности жителей еще на 1 млн. Эти цифры красноречиво иллюстрируют глубину проблемы.

Обсуждение вопросов занятос­ти и трудоустройства продолжилось на межрегиональном бизнес-форуме «Повышение мобильности рынка труда». Тамара Дуйсенова подчеркнула, что Главой государства в сфере занятости населения поставлена приоритетная задача по созданию новых рабочих мест. В нынешнем году в стране предполагается создать их 630 тыс. Министр считает, что на местах должны четко знать, в каких сферах и отраслях будут создаваться новые рабочие места, чтобы понять, как по возможности следует регулировать рынок труда.

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