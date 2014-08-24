На севере Калифорнии произошло самое крупное за 25 лет землетрясение

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Более ста человек доставлены в медицинские учреждения Калифорнии после землетрясения, которое произошло в окрестностях Сан-Франциско, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местный телеканал ABC 7.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в 03.20 по местному времени. Эпицентр толчков располагался в 9 км к юго-западу от города Напа, который входит в 8-миллионную агломерацию – Область залива Сан-Франциско. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км.

Травмы пострадавших в основном получены от падения посуды и других предметов.

Наблюдатели отмечают, что это самое сильное сейсмическое событие в данном районе за последние 25 лет. В 1989 году землетрясение имело магнитуду 6,9.

По оценкам геологов, с вероятностью 54% сильное землетрясение в этом районе может повториться в ближайшую неделю.