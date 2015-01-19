На севере Камеруна боевики "Боко харам" похитили около 80 человек

По информации камерунских властей, среди похищенных около 30 взрослых людей и примерно 50 юношей и молодых девушек в возрасте от 10 до 15 лет. В ходе атаки экстремисты также убили трех человек.



После появления войск завязалась перестрелка, которая длилась около двух часов. Как сообщается, боевики уничтожили и сожгли десятки домов и участков.



Ранее президент Чада Идрисс Деби Итно заявил, что странам Центральной Африки следует создать широкую коалицию для борьбы с радикальной группировкой "Боко харам".



"Я призываю Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) сформировать широкую коалицию для борьбы с группировкой "Боко харам", – сказал он.



