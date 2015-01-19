На севере Камеруна боевики "Боко харам" похитили около 80 человек

В мире
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Марат Манаспаев
Боевики базирующейся на территории Нигерии радикальной группировки "Боко харам" похитили около 80 человек на севере соседнего Камеруна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации камерунских властей, среди похищенных около 30 взрослых людей и примерно 50 юношей и молодых девушек в возрасте от 10 до 15 лет. В ходе атаки экстремисты также убили трех человек.

После появления войск завязалась перестрелка, которая длилась около двух часов. Как сообщается, боевики уничтожили и сожгли десятки домов и участков.

Ранее президент Чада Идрисс Деби Итно заявил, что странам Центральной Африки следует создать широкую коалицию для борьбы с радикальной группировкой "Боко харам".

"Я призываю Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) сформировать широкую коалицию для борьбы с группировкой "Боко харам", – сказал он.

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