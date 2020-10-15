На севере Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-служб РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, днем 16 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 16 октября прогнозируется ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
Днем 16, сутки 17 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с, днем 17 октября порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 16-17 октября - ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, днем местами 18 м/с. В Костанае - ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.