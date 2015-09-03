Общество
На севере Казахстана в четверг ожидаются заморозки
На большей части территории Казахстана 3 сентября сохраняется неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтов местами пройдут дожди с грозами, днем возможен град, усилится ветер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Алматинской, днем в Акмолинской, Мангистауской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15–22 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 18–23 м/с, днем возможен град.

Ночью местами в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 1–3 градусов.

В Кызылординской, на большей части Карагандинской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, местами Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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