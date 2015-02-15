На северо-восток США вновь надвигается сильная снежная буря

Американские авиакомпании отменили в субботу более 500 рейсов из-за надвигающейся на северо-восток США сильной снежной бури. Сильнее всего оказалась нарушена работа аэропорта Бостона (штат Массачусетс), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам метеорологов, в Бостоне в воскресенье может выпасть до 35 см снега. Коммунальные службы уже привели в готовность всю снегоуборочную технику. В расчистке снежных завалов планируется задействовать несколько сотен бойцов Национальной гвардии.

В воскресенье в Бостоне и его окрестностях не будет работать общественный транспорт. Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер предупредил, что на дорогах будет наблюдаться сложная ситуация, и попросил людей по возможности воздержаться от поездок на автомобилях.

Надвигающийся на северо-восток США арктический циклон принесет с собой сильное похолодание. В Нью-Йорке столбики термометров опустятся в воскресенье до минус 10 градусов. Из-за сильного ветра и влажности будет создаваться ощущение, что на улице 30 градусов ниже нуля. По словам метеорологов, воскресенье может стать самым холодным днем в крупнейшем американском мегаполисе за последние 20 лет.

Непогода заставила многих влюбленных внести коррективы в отмечаемый 14 февраля День Святого Валентина. Синоптики посоветовали всем жителям северо-востока страны провести выходные в помещении, воздержавшись от походов на каток и других развлечений на открытом воздухе.

По прогнозам, северо-восток США будет находиться во власти холодного циклона до понедельника. Нынешняя снежная буря станет уже четвертой, обрушившейся на этот регион за последний месяц.

