Американские авиакомпании отменили в субботу более 500 рейсов из-за надвигающейся на северо-восток США сильной снежной бури. Сильнее всего оказалась нарушена работа аэропорта Бостона (штат Массачусетс), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
По словам метеорологов, в Бостоне в воскресенье может выпасть до 35 см снега. Коммунальные службы уже привели в готовность всю снегоуборочную технику. В расчистке снежных завалов планируется задействовать несколько сотен бойцов Национальной гвардии.
В воскресенье в Бостоне и его окрестностях не будет работать общественный транспорт. Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер предупредил, что на дорогах будет наблюдаться сложная ситуация, и попросил людей по возможности воздержаться от поездок на автомобилях.
Надвигающийся на северо-восток США арктический циклон принесет с собой сильное похолодание. В Нью-Йорке столбики термометров опустятся в воскресенье до минус 10 градусов. Из-за сильного ветра и влажности будет создаваться ощущение, что на улице 30 градусов ниже нуля. По словам метеорологов, воскресенье может стать самым холодным днем в крупнейшем американском мегаполисе за последние 20 лет.
Непогода заставила многих влюбленных внести коррективы в отмечаемый 14 февраля День Святого Валентина. Синоптики посоветовали всем жителям северо-востока страны провести выходные в помещении, воздержавшись от походов на каток и других развлечений на открытом воздухе.
По прогнозам, северо-восток США будет находиться во власти холодного циклона до понедельника. Нынешняя снежная буря станет уже четвертой, обрушившейся на этот регион за последний месяц.