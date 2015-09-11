На северо-западе, севере и в центре Казахстана в пятницу прогнозируются дожди с грозами
На северо-западе, севере и в центре Казахстана 11 сентября с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением ветра. На остальной территории республики ожидается погода без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, ночью Алматинской, днем Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15–22 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15–20 м/с, туман, возможен град.
В Акмолинской области местами – ветер 15–20 м/с, днем возможен град.
В Костанайской области ожидается ветер 15–20 м/с, местами возможен град.
Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.