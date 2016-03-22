​На шоу приглашает Кыдыр-ата

Повсеместно в парках, скверах и на площадях населенных пунктов проходят мероприятия и массовые гуляния, сопровождающиеся народными играми, танцами, песнями и богатым застольем с обязательным традиционным блюдом наурыз-коже. Во многих местах установлены юрты и качели «алтыбакан». Молодежь принимает участие в состязаниях по асык ату, тогызкумалак, казак куреси, кой котеру и другим национальным видам спорта. На центральной площади Достык в Таразе на тему весеннего праздника местные артисты продемонстрировали театрализованное шоу «Наурыз келсе, құт келгені», где ключевой фигурой стал святой Кыдыр-ата. За короткое время зрители в очередной раз в традициях и обычаях, народных играх и блюдах увидели, насколько богата культура казахского народа.

С общенародным праздником жамбылцев поздравил аким области Карим Кокрекбаев, который пожелал всем добра, мира, взаимопонимания и уважения. В свою очередь звезды казахстанской эстрады и артисты областной филармонии подарили всем присутствовавшим зажигательные вокальные номера. Затем по очереди на разных языках звучали поздравления от уйгуров, узбеков, немцев, татар и представителей других этносов. На отдельной площадке около Дома дружбы ими была поставлена праздничная концертная программа. Неподалеку раскинулся городок из 17 юрт, установленных областными управлениями и крупными частными компаниями. Здесь гостей угощали блюдами национальной кухни и встречали песнями.

– Наурыз стал поистине всенародным и одним из самых любимых праздников казахстанцев, – говорит сотрудник Таразского государственного педагогического института Азамат Конысбеков. – Он объединяет людей, способствует прощению обид. Для нашей семьи он особенный, и мы всегда стараемся его отмечать вместе.

Празднование в области продолжится до 24 марта. За это время пройдет ряд мероприятий, в том числе фес­тиваль «Наурыз, тіл, салт-дәстүр – ғасырлардан жеткен асыл мұра», акция «Наурыз – мейірімділіктің қайнар көзі», концерты квартета «Мерей», ансамбля «Асыл аналар» и хора «Красная гвоздика».