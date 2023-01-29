На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
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Горит рестобар "Облака".
Сегодня в 5 утра произошел масштабный пожар на горнолыжном курорте "Шымбулак", передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В Алматы горит трехэтажное здание рестобара "Облака". Дело приняло серьезный оборот. Рестобар является одним из самых высотных в мире - 3200 м над уровнем моря. К нему отсутствовали подъездные пути для пожарной спецтехники.
"Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны. Также в процессе ликвидации пожара применялся снегогенератор", - сообщили в МЧС РК.
В 08:05 пожар удалось локализовать. Его предварительная площадь составила 800 кв. м.
Пострадавших нет.