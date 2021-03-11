Общество
На сколько хватит запасов бензина в Казахстане
Айдана Демесинова
В Казахстане сформированы необходимые запасы бензина и дизельного топлива. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По состоянию на 5 марта текущего года, совокупный запас нефтепродуктов находится на комфортном уровне. В частности, по бензину 218,7 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 20-ти суточной потребности страны, а по дизельному топливу 306,2 тыс. тонн, что обеспечит потребность внутреннего рынка на 28 суток", - сказал Магауов.

Вице-министр также напомнил о механизме ценообразования на ГСМ на внутреннем рынке. Цены формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком и не привязаны к мировым ценам на нефть.

"Основными факторами при ценообразовании являются - стоимость нефти в Республике Казахстан (внутренние цены), процессинг (услуга по переработке нефти), налоги и акцизы, расходы по лабораторным испытаниям и присадкам, обслуживание банковских займов, подача-уборка цистерн, транспортировка товара и другие сопутствующие расходы", - пояснил вице-министр.

По его словам, цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются  и определяются рынком на основе спроса и предложений.

В Казахстане существует несколько факторов, которые влияют на колебания цен на ГСМ: ценообразование на рынках сопредельных государств и Казахстана, а также неконтролируемый переток в областях, граничащих с соседними странами.

"Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового “равновесия” на нефтепродукты. Другими словами, цена на бензин в Республике Казахстан не должна быть значительно ниже, или значительно выше цен в сопредельных государствах. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на рынки сопредельных государств, а в случае высоких цен – возможен профицит импортного бензина и как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом и последующее снижение объемов переработки на НПЗ РК", - рассказал вице-министр.

Асет Магауов также сообщил, что министерства энергетики и сельского хозяйства утвердили график поставок дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ. В рамках графика в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) выделено 380 тыс. тонн дизельного топлива.

По данным Магауова, Павлодарский и Шымкентский НПЗ будут отпускать дизельное топливо в адрес СХТП по цене 174 000 тенге/тонна, Атырауский НПЗ - 172 000 тенге/тонна. При этом, уже с учетом доставки и других затрат, цена на дизтопливо для СХТП будет ниже розничных цен на АЗС на 13-14% (на 21-22 тенге/литр).

Стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.

"Отгрузка дизельного топлива с НПЗ для сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе. При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляется на ежесуточной основе. По состоянию на 9 марта текущего года, отгружено 11,3 тыс. тонн", - заключил спикер.

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