На сколько выросли размеры пенсий и пособий в Казахстане

С 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Размеры базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением, в соответствии с поручением главы государства, ее минимального размера с 54 до 60% от величины прожиточного минимума.

Размеры солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня инфляции. Кроме того, в соответствии с поручением президента РК увеличен размер максимального дохода, используемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 до 189,8 тысячи тенге).

В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повысился с 68,2 до 77,4 тысячи тенге. Повышение пенсий коснулось всех 2,2 млн пенсионеров.

В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

В соответствии с увеличением размера месячного расчетного показателя (МРП) повышены размеры еще ряда пособий.

Так, размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют: на первого, второго и третьего ребенка 38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году – 120 840 тенге), на четвертого ребенка и более – 63 МРП или 217 350 тенге (в 2022 году – 200 340 тенге).

Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого с учетом повышения МРП с этого года также возросли на 8,5%.

Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования. С этого года по поручению президента период выплат по уходу за ребенком увеличен с одного года до полутора лет.

Для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его в размер в 2023 году составит 56 794 тенге (ранее 52 345 тенге).

Размеры пособий для многодетных семей в новом году также выросли с учетом увеличения МРП: семьям с четырьмя детьми ежемесячно будет выплачиваться 55 304 тенге (ранее 50 976 тенге), с пятью детьми – 69 138 тенге (ранее 63 728 тенге), с шестью детьми – 82 973 тенге (ранее 76 479 тенге), с семью детьми – 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на каждого восьмого и последующего ребенка – по 13 800 тенге (ранее 12 720 тенге).